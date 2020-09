Face Time Bourbon, Cokstile ja Chief Orlandokin tähtäävät Napolin Lotteriaan

Ville Toivonen

Cokstile on noussut italialaisomistuksessa ja -valmennuksessa eurooppalaiselle huipulle. Kuvassa oriin ohjissa on Bjerkessä Ulf Ohlsson. Oriin ja suomalaisen taustavaikuttajansa Anu Intosenkin tähtäin on nyt Napolissa.

Koronapandemiahan riepottelee edelleen maailmaa, Eurooppaa ja Italiaakin. Tämän hetken oletus on, että sunnuntaina 25. lokakuuta kello 13 alkavissa raveissa on yleisöäkin, mutta kuten on huomattu tilanteet vaihtelevat. Kuitenkin näyttäisi siltä, että 71. Lotteria-ajo tullaan ajamaan, ja mukana lienee hevosia aivan maailman huipulta kovaa ykköspalkintoa (finaalissa 330000 euroa voittajalle) tavoittelemassa.

"Lipunmyyntikin on jo käynnissä", pitkään Italiassa vaikuttanut tällä hetkellä Gennaro Casillon tallissa vaikuttava suomalainen apuvalmentaja Anu Intonen kertoo.

"Kuitenkin tautitilanne elää, ja hallituksen määräykset vaihtelevat. Jotenkin vaikea kuvitella Lotteriaa ilman yleisöä. Napolissa yleisö elää hieman eri lailla mukana, tunkee radallekin ja haluaa muistoja. Kuskien varusteet ja esimerkiksi loimet ovat kysyttyä tavaraa. Meidän tallissa on kolmekin hevosta, joilla tähdätään Napoliin: Cokstile, Chief Orlando ja Stepping Spaceboykin, vaikka se ei ole ihan samaa tasoa, kuin edellä mainitut."

Agnanon radalla Lotteriassa on siis yksi Euroopan isoimmista palkinnoista ja Italian suurin. Poikkeuksellinen aikataulu tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi Euroopan ykkösravurin valmentajalle Sebastien Guaratolle miettiä osallistumista. Keväällähän siitoskauden vuoksi Lotteria olisi ollut vaikea rasti tallin tähdelle Face Time Bourbonille. Oriilla astutettiin tänä vuonna yli 220 tammaa ympäri maailman, joten kevät oli kiireinen. Oriin suuromistajalla italialaisella Scuderia Bivans Srl:llä olisi tietysti kova halu näyttää orittaan kotimaassaan.

"Kyllä sellaisia suunnitelmia on", Face Time Bourbonin kasvattaja ja osaomistaja Rainer Engelke myöntää.

Engelke on syntyjään saksalainen mutta asuu Ranskassa.

"Tämä vuosihan on tällaisena ikäihmisenä mennyt vankina itselläkin. Napoli oli ainakin viikonloppuna suljettuna vierailijoilta viranomaisten päätöksellä koronatilanteen vuoksi, ja kaikki vaikuttaa epävarmalta. Jos sinne mennään, kenkiä varmaankin pidetään jalassa, sillä rata on tunnetusti kova. Lisäksi herra Goop on luvannut ajaa oriilla nätisti. Mutta tuleeko mitään Napolin reissua hevoselle ja valmentajalle, on iso kysymys juuri nyt?"

Anu Intonen uskoo toistaiseksi, että kisa toteutuu, mutta millä ehdoilla? Sitä ei moni vielä tiedä.

"En ole ainakaan kuullut, että sitä riskiä olisi, ettei kisaa ajettaisi. Yleisömäärän suhteen voi varmasti tulla uusiakin määräyksiä. Eihän se tilanne vieläkään ihan hyvä ole. Napolissa on kyllä jollain tavalla yleisöä, vaikka se olisi kiellettyäkin. Stepping Spaceboy oli Cesenassa kipeä ja sekin pystyy parempaan. Chifeltäkin puuttuu vielä jotain, mutta kovasti tehdään töitä, että se 100% löytyisi. Tässä on vielä vähän aikaa ja se on nyt hiiteissä ihan unelma ajaa. Cokstile on jo näyttänyt millainen hevonen se on."