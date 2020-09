Pastor Stephen matkaa takaisin Amerikkaan siitoshommiin

MT Ravinetin arkisto

Pastor Stephen kilpaili USA:ssa Jimmy Takterin tallissa. Ruotsissa Stall Zetin omistama ori juoksi kaksi starttia kuvassa sillä ajavan Daniel Redénin valmennuksesta. Merkittävin vaikutus oriilla oli siitosoriina, sillä sen jälkeläisiä on Pohjoismaissa satoja.

Jimmy Takter huusi 2008 syntyneen Pastor Stephenin (Cantab Hall) 67000 dollarilla Lexingtonin huutokaupasta Stall Zetille, joka omisti sen tähän asti. Ori on vielä menestyksekkäämmän Amerikassa vaikuttavan Stall Zetin toisen siitosoriin Father Patrickin täysveli, ja nyt Taylor Made Stable haluaa sen ensi kaudella oriikseen ja on ostanut hevosen. Varsamaksu tulee ennakkotietojen mukaan olemaan 7500 dollaria. Sijoituspaikka on Premier Acres -siittola Indianassa.

Kilpahevosenakin Pastor Stephen oli kova. Se valittiin vuoden kaksivuotiaaksi 2010 ja voitti kaikkiaan 10 uransa 24 startista. Voittoaikaennätys on 10,1 kolmevuotiskaudelta. Oriin voittosumma on noin 730000 euroa. Se astui kaikissa Pohjoismaissa. Naapurimaassa Ruotsissa jälkeläisiä syntyi 321, joista derbykolmonen Son Of God on kovin 10,3-ennätyksellän ja 2,1 miljoonan kruunun voittosummallaan. Suomessa sen jälkeläisiä on vaikuttanut kuutisenkymmentä, joista Nina Pettersson-Perkléniltä kilpaileva ori Religious 11,5ake ja 115682 euroa on paras.

