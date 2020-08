Viikon vieras: ”Hevoset ovat mielessä aamulla herätessä ja illalla nukkumaan mennessä”

Elina Paavola

Oi onnea! Jenni Tuokon ja Iikka Nurmosen suojatti Amazing Warrior on juuri voittanut Seinäjoen Kuninkuusraviviikonloppuna oman lähtönsä murskaavalla esityksellä.

Muuramessa vuonna 1990 syntyneen Jenni Tuokon tie on vienyt monen mutkan kautta nykyiseen sijaintiinsa Lahteen.

Hevoset alkoivat houkuttaa jo, kun Tuokko oli vasta 8-vuotias. Ensimmäiset oppinsa hän sai Vieskerin kasvattaja Eero Luukkasen tallilla, jota tuohon aikaan isännöi Luukkasen Antti-poika. Matka jatkui tähtitamma Rydens Cindystä tutuksi tulleen Tuire Kykkäsen tallille.

Lisää oppia Tuokko ammensi elävältä muuramelaislegendalta Pekka Korhoselta. Sen jälkeen Tuokko lähti Jämsään tekemään Toini Immosen opissa ravivalmentajan ammattitutkintoon valmistavia näyttökokeita. Vuoden kestäneen koulutuksen aikana hän suoritti harjoittelut Seppo Suurosella ja Timo Nurmoksella.

Harjoittelujen jälkeen Tuokko sai parin vuoden pestin Nurmokselta. Sieltä palattuaan hän työskenteli Aripekka Pakkasella ja Tampereen Hevosklinikalla, kunnes edessä oli toinen kahden vuoden Nurmos-jakso.

Jälkimmäisen Nurmos-periodin aikana hän kohtasi eräällä ravireissullaan muuan maaninkalaisen nuoren miehen. Tuon nuoren miehen, lupaavan raviohjastajan Iikka Nurmosen, lempi leimahti, mutta Ruotsissa työskennellyt Tuokko oli välimatkan vuoksi varautunut.

Nuorimies ei luovuttanut, ja pian antautui Tuokkokin tunteiden valtaan. Edessä oli vuoden 2017 alussa paluu Suomeen. Työpaikka löytyi kosiskelijan kotitilalta Maaningalta.

Saman vuoden loppupuolella Tuokon matka jatkui kohti uusia seikkailuja, nyt yhdessä Iikkansa kanssa.

He muuttivat Vääksyyn, missä Iikka olisi lähempänä etelän isoja raviratoja, ja hänen ohjastajauransa pääsisi nousemaan seuraavalle tasolle. Lisäksi Elina Laakkosen tallissa oli tarjolla vuokrakarsinoita, ja he voisivat samalla pyörittää pienimuotoista valmennustoimintaa.

Toiminta sai lentävän lähdön, kun amerikkalaisruuna Starzinner kiidätti kaksikon otsikoihin. Ruuna oli kevään 2018 kuumimpia hevosia Suomessa. Vakuuttavien voittojen myötä kutsuja esitettiin niin Finlandia-ajoon, Seinäjoki Raceen kuin St Micheliinkin.

Olosuhteet muuttuivat alkuvuodesta 2019, kun Laakkonen tarvitsi nuoren parin vuokraamat karsinat omaan käyttöönsä. Mullistus ei kuitenkaan ollut huomattava, sillä seuraava asemapaikka löytyi läheltä, Lahden Jokimaalta.

Niin on tultu tähän päivään. Tuokko ja Nurmonen vuokraavat yhdeksää karsinaa Juuso Holttisen tallista. Elämä on kiireistä ja hevosten täyttämää.

”Me viihdymme Lahdessa tosi hyvin. Täällä on ihania ystäviä, ja olosuhteet ovat kohdallaan. Meidän asunnolta on viisi kilometriä Jokimaalle ja viisi Lahden keskustaan”, kertoo Tuokko.

Kun kaksi määrätietoista ja kunnianhimoista nuorta raviammattilaista lyö hynttyyt yhteen, työ täyttää arjen.

”Ei meillä oikein ole niin sanottua normaalia elämää. Tuttavapiiri koostuu ravi-ihmisistä, ja muutenkin kaikki pyörii hevosten ympärillä. Mutta en kaipaa muunlaista elämää, mun nälkä lajiin on niin iso. Mulle on luonteenomaista, että kun ryhdyn johonkin, niin teen sen sitten tosissaan.”

”Kotonakin puhumme lähinnä hevosista. Olisi varmaan syytä laittaa joku raja, että kello 21 jälkeen puheenaiheet pitäisi vaihtaa jo muihin, mutta minkäs teet, kun hevoset ovat mielessä aamulla herätessä ja illalla nukkumaan mennessä. Ja yöllä herätessäkin”, Tuokko nauraa.

Valvottavatko talliin ja hevosiin liittyvät asiat siis öisin?

”No eivät varsinaisesti, mulla on tosi hyvät unenlahjat. Mutta kyllä mä olen kova stressaamaan ja jännittämään.”

Tuokko kertoo, että esimerkiksi Better Bossin Suur-Hollola-finaali jännitti niin paljon, että ”pahaa teki”.

”Oli pakko keksiä jotain sijaistoimintaa, kuten pihan haravointia, että pysyi tolkuissaan.”

”Mutta saattaa mua jännittää pienemmätkin lähdöt, jos niihin liittyy jotain epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi, kun Ilos Silmarillionilta riisuttiin viime lauantaina ekaa kertaa kengät, niin stressasin sitä, että miten siinä käy.”

Tuokko toteaa taas, että hänen suhtautumisensa raveihin ja työkavereihinsa hevosiin on kokonaisvaltaista.

”Mun on pakko tehdä tätä täysillä, en osaisi painaa puoliteholla. Elän lajissa tunteella mukana, niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissa.”

Kaiken takana on Tuokon kiintymys hevosiin.

”Jos hevonen lähtee tallista pois, mä en pysty katsomaan, kun sitä lastataan autoon. Nää on mulle tosi tärkeitä kavereita. Make It Quick on mun lemmikki. Se oli mun passi jo Nurmoksella, ja sitten se tuli mun mukana tänne.”

Vaikka pariskunnalla onkin ollut lähinnä lämminverisiä treenissään, Tuokon sydän sykkii myös suomenhevosille.

”Molemmat rodut ovat mulle mieluisia. Meidän tallissa ollut Poikolan Neito oli ja tulee aina olemaan mulle läheinen hevonen.”

Kiireestä huolimatta Tuokko vaikuttaa elämäänsä tyytyväiseltä. Mistä nuoripari sitten haaveilee?

”Omasta tallista omassa pihassa. Tällä hetkellä pitää seurata sitä, mihin suuntaan suomalainen raviurheilu ja palkintotaso menevät. Emme halua sen vuoksi tehdä mitään isompia ratkaisuja, vaan vuokralla on just nyt hyvä olla.”

Kun ravitoiminta oli keväällä Suomessa koronan vuoksi seisahduksissa, Nurmonen ja Tuokko tekivät menestyksekkään visiitin Ruotsin puolelle. Olisiko se oma talli omassa pihassa Suomessa vai Ruotsissa?

”Voisin kuvitella, että Suomessa. Kyllä me Ruotsissakin viihdyttiin todella hyvin. Vastaanotto oli lämmin ja paikat olivat hienot. Mitään tarkempia suunnitelmia tulevaisuuden suhteen ei ole tehty, katsellaan kaikessa rauhassa.”

Nurmosen ja Tuokon treenattavat ovat pärjänneet koko heidän valmennustoimintansa ajan upeasti. Tältä vuodelta tallin voittoprosentti on 28, kun hevosten ravaamat 88 starttia ovat tuoneet 25 ykkössijaa. Mikä on menestyksen salaisuus?

”Kun hevoset ovat terveitä, ne menevät pontevasti. Me panostetaan ruokintaan ja ennaltaehkäisyyn kaikkemme. Jos hevonen vähänkin onnahtaa tai menee vinossa, niin alamme heti tutkia, että mistä on kyse. Me ollaan Iikan kanssa molemmat täydellisyyteen pyrkiviä tyyppejä.”

Tuokko kertoo, että hänen ja hänen puolisonsa työroolit ovat selvät, mutta myös rajojen yli liikutaan.

”Iikka treenaa, kengittää ja ajaa kilpaa, mä huolehdin hoidosta ja ruokinnasta. Yhdessä me toki ajetaan harjoitukset, ja vaihdellaan hevosia, millä ajetaan. Näin toinen voi huomata jotain, mitä toinen ei hoksannut. Kahdet silmäparit näkevät enemmän kuin yhdet. Ja me jutellaan asioista tosi paljon.”

Kun menestys on ollut huimaa ja sitä on tullut aina vain kovemmalta tasolta, niin onko tämä näkynyt hevostenomistajien halussa tuoda suojattejaan teille treeniin?

”Varsin vähän on kyselyitä ollut, mutta on niitä kuitenkin ollut. Monelle joutuu sanomaan ”ei”, kun tää määrä on sopiva. Iikan kanssa on sovittu, että pysytään meidän omalla käytävällä ja näissä yhdeksässä karsinassa. Aiemmin meillä oli karsinoita toisellakin käytävällä, mutta nyt me ei olla laajentamassa.”

”Me ei haluta väsyttää liikaa itseämme. Tällä määrällä pystyy yksilölliseen valmennukseen. Lisäksi Iikka kiertää paljon ajamassa, ja se vie aikaa.”

Kuten Tuokon taivalta läpikäydessä huomasi, hän on työskennellyt maineikkaiden valmentajien kanssa. Onko hänellä ammatillista esikuvaa?

”Ei varsinaisesti, kaikkialta on tullut oppia. Jos jonkun nostaisin esille, niin hän olisi Timo Nurmos. Arvostan hänen hevosmiestaitoaan. Hän on tosi tarkka kengitysbalansseista ja muista, ja hän tekee kaiken omalla tavallaan. Timo jaksaa neuvoa, jos vain kysyy. Se mulla onkin ollut aina ohjenuorana, että pitää kysellä mahdollisimman paljon ja muistaa kuunnella myös vastaukset.”