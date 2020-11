Korona, presidentinvaalit ja matkustuskielto: Ala-Seppälän erilainen "huutokauppareissu"

Anu Leppänen

Martti Ala-Seppälän huikean pitkä Amerikan huutokauppojen putki katkeaa tänään.

Martti Ala-Seppälä on ehkä aktiivisin ja pisimpään yhtäjaksoisesti Suomesta paikanpäällä USA:n huutokaupoissa käynyt toimija, mutta hänkin joutui sunnuntaiaamuna kääntymään lentokentältä kotiin. Ala-Seppälän vuodesta 1985 alkanut Amerikan huutokauppojen putki katkeaa nyt pakon edessä.

"Olin kyllä varautunut siihen, ettei matkaan pääse", Ala-Seppälä kertoo.

"Pidin sitä selvästi todennäköisimpänä vaihtoehtona. Olin kuitenkin hommanut kaksi koronatestiä, useita kutsuja USA:aan ja muuta dokumenttia, jotka olisivat saattaneet auttaa matkan varrella. Olin varustautunut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei se auttanut. Paikanpäällä olisin vuokrannut ekstrasiivotun auton ja ekstrasiivotun hotellihuoneen. Olisin pysytellyt muuten pelkästään ulkotiloissa, kun huutokauppakin järjestetään nyt ulkona, vallitsevan tilanteen vuoksi. Kuitenkin USA:sta tuli ohjeet, ettei matkaan pääse. Olen kuullut, että tosi moni muukin mm. Kanadasta tulevat, ovat jääneet 'rannalle'. Ei auta muuta kuin sopeutua."

Normaalisti Harrisburgissa järjestettävä The Black Book -huutokauppa on myös joutunut sopeutumaan. Tilaisuus on siirretty Pennsylvaniasta eri osavaltioon eli Marylandiin säännösten vuoksi, ja se järjestetään nyt ulkotiloissa Timoniumissa Baltimoren lähettyvillä.

"Säätä saa myös jännittää. Siellä on satanut viime aikoina, ja paikanpäällä on kuulemma tosi mutaista nyt, mutta onneksi on luvattu hyvää säätä seuraavat neljä päivää, joten ehkä siellä selvitään. Palvelut netissä ovat parantuneet, ja tarjouksiakin pääsee tekemään online, kuten Lexingtonissa. Minulla tosin on myynnissä vain yksi varsa nyt, numero 634. Huutokaupan tasoa laskee hieman se, että oli pitkään epävarmaa, järjestetäänkö se. Se siirsi kasvattajia hevosineen Lexingtoniin lokakuulle, ja nyt olikin ensimmäistä kertaa historiassa enemmän yksivuotiaita myynnissä siellä kuin 'Harrisburgissa', vaikka eihän tämä siis nyt Harrisburgissa ole. Hanover Shoe Farm ei siirrä, kun he omistavat huutokauppayhtiönkin. Ja se on kuulemma heidän kaikkein paras bisnes."

Ala-Seppälä ei ole ainoa suomalainen, joka myy omistamiaan tai osaomistamiaan hevosia tänään alkavassa huutokaupassa. Toinen jännityksen aihe on tänään pidettävät USA:n presidentinvaalit.

"Mikään ei vaikuta hevosten hintoihin yhtä voimakkaasti, kuin Amerikan pörssi. Ne ovat maailmantilanteesta huolimatta pysyneet yllättävän hyvässä kuosissa. Presidentinvaalien tulokset tapaavat myös vaikuttaa pörssiin eli hevosten hintoihinkin sitä kautta. Kuinka, se jää nähtäväksi."

"Tilanteessa on tosiaan sopeutumista minullekin, kun on niin pitkä putki takana ja minulla on asiakkaitakin, jotka tarvitsevat palvelujani huutokauppaan liittyen. Täytyy tosiaan yrittää parhaansa vallitsevissa oloissa. Onneksi on tuttuja paikallakin ja netin palvelut ovat tosiaan parantuneet olennaisesti."

Kemppi Stables eli Kimmo Kemppi on ollut viime vuodet ja vuosikymmenet aktiivinen toimija USA:ssa. Hän myy Timoniumissa lähipäivinä kaksi varsaa (numerot 609 ja 611) sekä siitostamman A Perfect Gemin (numero 1077) (i. Yankee Glide, kantavana oriista Six Pack).

Mitä muita suomalaisvirityksiä alkavassa huutokaupassa on?

"Enhän minä varmaan edes tiedä kaikkia, mutta Esa Lahtinen myy pari, Jussi Tammisella on kai kolme, Ville Mikkolalla on pari varsaa ja myös All Laid Out Stable ja Antti Peltola ovat myymässä."

