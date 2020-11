Nurmoksen 3000 tuli ja meni: "Tärkeää on arki ja hyvä fiilis"

Ville Toivonen

Timo Nurmos, yli 3000 voittoa valmentajana, arjen sankari.

Nurmos on selvästikin henkilö, joka viihtyy paremmin arjessa kuin huomion keskipisteenä. Arjessa tulokset tehdään, ja siellä Timo Nurmoksen on hyvä olla. Siksikin niitä tuloksia syntyy.

"Oikein kiinnitin huomiota sunnuntai-iltana nukkumaan mennessä, että odotin jo aamua ja heräämistä", Nurmos kertoo.

"Sitä että pääsee ajamaan hevosilla. Sama tunne kantoi ja kantaa eteenkinpäin. Oli mukava ajaa aamulla kohti tallia ja on mukava istua juuri nyt hevosen kärryillä, tässä hetkessä."

"Meillä aloitetaan aikaisin hevosten ajaminen. Pimeämpänä aikana kello 7.30 ja kesäkuumalla kuudelta on ensimmäiset valjaissa. Olen myös sellainen, että pysähdyn usein, päivittäin, miettimään, mitä on tehty ja mihin ollaan menossa? Toki jos katsoo taaksepäin, tulee ihan ylpeyttäkin siitä että on päästy aika ylös ja pysytty siellä. Mutta siihen tunteeseen ei saa jäädä kovin kauaksi aikaa. Koko urani minulla on ollut pyrkimys aina vain parempaan tekemiseen ja parempiin hevosiin. Siihen on nyt hyvät edellytykset, kun meillä on täällä tosikiva tiimi, hyvät olosuhteet ja oikein lupaavaa hevosainesta."

"Se eteenpäin meneminen on minusta jotenkin tärkein ajatus. Tämä hevoshomma jatkuu usein koko elämän ja jotenkin askel kerrallaan kannattaisi edetä. Sama onko mistä hommasta kyse tällä alalla, valmentamisesta, ohjastamisesta tai omistamisesta. Jopa siinä määrin, että jos tulee se 'liian hyvä' hevonen heti alkuun, homma voi olla pilalla. Vähän lottovoiton tyyliin. Se ei olekaan ollut hyvä asia kaikille ihmisille, jotka ovat sen kohdanneet. Pitää edetä divisioona kerrallaan ylöspäin, ensin tavoitella yhtä, sitten seuraavaa ja niin edelleen. Pitää ottaa oppia koetuista asioista ja mennä pykälä kerrallaan, niin sitten tule tasaisempi tie, jossa kehittyminen jatkuu mielellään koko ajan. Kaikkihan loppuu tietysti aikanaan, mutta turha sitä on miettiä."

"Solvalla on minulle tärkeä paikka. Siellä on Pohjoismaissa korkein taso, ja että noin puolet voitosta on tullut siellä ja iso siivu myös 75-lähdöistä ja suurkilpailuista - se tuntuu saavutukselta. Aika monelle alan toimijalle Solvalla on paikka jossa riman korkeus määritellään, sekä tapahtumien että urheilun mittakaavalla. Siellä sitä myös kehittyy, missä kilpailu on kovin. Välillä on tullut kyselyitä lähteä jonnekin muualle, muuttaa vaikka ulkomaille, USA:aa myöten, mutta nyt ei ainakaan tunnu siltä. Solvalla on tullut minuun ja minä Solvallaan. Se on ollut tärkeä asia verkostoitumisessakin maailmalla, ja verkoistoituminen on tärkeää. Pitää tunteaa oikeat ihmiset. 'Kaikki' tietävät Solvallan ja luovat minustakin mielikuvan sitä kautta. Se on kuin käyntikortti hevosalan kohtaamisissa."

"Niistä paremmista hevosista minä haaveilen. Tottakai haaveilen muustakin. On tärkeää välillä myös pysähtyä. Istua vaikka laiturin päässä. Nautinto on siinä tärkeää, mutta ehkä suurin nautinto on pohdiskella, vaikka laiturin päässä, ja hoksata joku juttu uudesta näkökulmasta. Se heureka-hetki: tajuta että näinhän me tehdäänkin. Saan siitä pohtimisesta ja hoksaamisesta valtavasti energiaa. Eikä into paremmin tekemisen miettimiseen ja sen tekemiseen ole laantunut yhtään, päinvastoin!"

Tuleva viikonloppu on tallille tärkeä Eskilstunan Breeders Crown -finaaleineen. Käydään viikonlopun hevoset läpi; tuleeko niillä menestystä vai ei?

"Tämä viikonloppu on tärkeä, mutta niin on seuraavakin. Ja jokainen päivä. Tänään starttaavat hevoset ovat yhtä lailla tärkeitä minulle ja niiden omistajille. Tietenkin Breeders Crownin finaaleissa yritetään kovasti pärjätä, mutta niin yritetään joka lähdössä."

"Jo torstain Mantorpin lounasravihevoset ovat jänniä. Blaze Kronos (T5-2) (Ready Cash) on ehkä parempi tipsi - molemmat ovat lähellä onnistua. Blaze Kronos on suomalaisomistuksessa, palaa tauolta, treenaa tosi lupaavasti, ja odotan jatkoa mielenkiinnolla. Brasco Boko (T5-4) on kanssa lupaava, mutta vähän vanhanaikainen hevonen isästään Muscle Hillistä huolimatta. Se vaatii vielä painoa, mutta voi olla kova kun tulee valmiiksi. Se on Stefan Hultmanin vetämän kimpan hevonen."

"Perjantain ainoa, kaksivuotias Rihanna W.I. (S.J.'s Caviar) olisi varmaan voinut voittaa viimeksi, mutta se jäi pussiin. En tunne vastustajia, mutta tämä treenaa hyvin ja on aika näppärä tapaus, varmaan menestyssauma nytkin."

"Lauantaina on kovat hevoset, mutta vähän huonoja paikkoja. Hevin Boko (T75-3) oli hiurmuinen oikeastaan kaikissa starteissaan viime ajalta. Se on ehkä ainoa tamma Ruotsin huipulla, jolla voi tehdä ihan omat juoksunsa. Voi mennä raskaaksi taas, ja tauko tässä välissä on muutos myös. Kuitenkin odotan samaa tasoa ja jos juoksu vähänkin onnistuu, menestystä. Se voisi ehkä jopa saada hakea keulan tässä 2640 metrillä, mutta en ole varma, mitä Björn Goop Mellby Freen rattailla miettii? Ja en yleensäkään mieti taktiikoita, se on kuskien työ. Global Winner (75-4) on kanssa hirveässä iskussa ja voittaa koska tahansa - ehkä jo nyt. Viitosrata on miinus ja epävarmuustekijä, mutta se tuntuu nyt vielä 20 metriä viime kertaa paremmalta ja ei yllättäisi minua. Jaques Noir (75-6) tukehtui viimeksi kiinnipitoon kovan avauksen jälkeen ja epäonnistui siksi. Sillä on kurkun kanssa ongelma. Kunto on hyvä, ja nyt tulee taas hyvä suoritus. Hachiko De Veluwe (75-7) vaikuttaa hyvältä ja parantaa starttien myötä. Harmittaa sen hyvin usein saamat raskaat reissut, ja sellainen on tässäkin vaarana, mutta ruuna on ilman muuta yksi mahdollisista, en jättäisi pois lapulta."

"Pyhänä mennään taas. Livi Pleasure on asiallinen hevonen, joka meni hyvin koelähdössä ja voi onnistua. Se ei ole ollut vielä hirveän pitkään meillä, joten se on vähän arvoituskin, mutta treenaa hyvin. Chicharita (75-1) on jännä sunnuntaina. Se on lupaava Andover Hall -tamma, kun se on vieläkin laiska. Nyt otetaan taas kengät pois ja kokeillaan goggles-lappuja ja korvien avaamista. Se voisi vetää keulalla kovaa ja maaliin asti, jos homma onnistuu. En pelkää laukkaa yhtään. Laukkoihin on aina ollut syy, eikä se ole minusta epävarma. Ghostintheshell (75-2) on ollut epäonninen mm. lähtöratojen kanssa ratkaisevissa paikoissa, ja sillä olisi luokkaa isompaankin tiliin. Se treenaa tosi hyvin, enkä jättäisi sitä laskuista tässäkään kisassa. Mellby Hoffa (75-3) olisi Breeders Crown -finaalissa paremmalla tuurilla. Sille jäi paljon varastoon. Paikka on paha, mutta tehtävä muuten sopiva, ja odotan vahvaa panosta. Mellby Hurricane (75-5) voitti helposti johtavan rinnalta Solvallassa ja on loistavassa iskussa, mutta paikka on tässäkin vähän huono. En jättäisi pois lapulta kuitenkaan. Brother Bill (75-6) ei ollut oma itsensä viimeksi edes lämmityksessä. Se on laiska, mutta välieräpäivänä se kävi kuumana. Normaalisti sillä ei pääse 40-vauhtia kovempaa alleajossa. Ruunalla oli kurkussa jotain, ehkä tulehdusta, mutta nyt se on parempi. Onko se tarpeeksi hyvä nyt, sitä en osaa sanoa, mutta hevonenhan on osoittanut olevansa riittävä näissä - viime vuonnahan se voitti täällä Eskilstunassa finaalinsa."