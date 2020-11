Suomalaisjuhlaa Vincennesissä: Martin De Bos pysäyttämätön - Sobel Conway kakkosena

Eva Saha

Martin De Bos tekee huimaa tulosta uudessa kodissaan Normandiassa Philippe Billardin valmennustallissa ja Eva Sahan hoidossa.

Vincennesin talvimeeting on käynnissä, ja minkä shown suomalaishevoset Pariisissa järjestivätkään! Martin De Bos kiersi Prix D'Avranchesissa kolmatta koko ensimmäisen tuhannen noin 08-vauhdissa. Franck Nivardin ajokki painui siitä välittämättä loppukaarteeseen mentäessä keulaan ja hallitsi lähtöä sen jälkeen. Suomalainen Eva Saha hoitaa oritta ja se tulee nykyään Normandiasta Philippe Billardin valmennustallista. Martin De Bosin uusi ennätys on 2100 metrin ryhmässä 10,5, ja se tuli Vincennesin isolla radalla, jolla ori on jo näyttänyt viihtyvänsä. Mika Vihelä Kalajoelta omistaa ja on kasvattanut kuusivuotiaan Martinin. Se tienasi voitostaan 19800 euroa.

Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon nykyään Jean-Michel Baziren Sobel Conway, 7, kilpaili jo toista kertaa tällä viikolla, sillä maanantaillalta sillä oli jo vahva kakkonen 10,7-tuloksella samalta radalta. Ruuna meni saman uudestaan Eric Raffinin ohjastamana. Tällä kertaa ykkösradalta auton takaa startanneella Sobelilla haluttiin varmaankin ajaa nätti reissu lyhyen starttivälin vuoksi, ja tilaa tuli vasta loppusuoralle kaarruttaessa. Ruuna tuli kovaa, mutta voittajalla oli sellainen hurmos päällä, ettei sitä voinut tänään saavuttaa.

"Oriilla on vielä etukengät jalassa", Martin De Bosin hoitaja Eva Saha kertoo.

"Myös korvat olivat kiinni, joten ehkä löytyy vielä lisää vaihteita?"

Kolmas suomalaishevonen Whole Lotta Love, 7, haki ensimmäiset keulat mutta jäi jatkossa ikävästi väsyneen Baziren Desperadon taakse. Sieltä Philipe Daugeardin valmennettava pystyi pelastamaan viidennet rahat 2200 euroa. Sobel Conway sai 11000 ja on pelkästään tällä viikolla saanut kasaan 25000. Koko Ranskan turnee on tuonut 37700 viidestä kilpailusta. Martin De Bos on ollut Billardilla alkusyksystä ja tienannut neljässä kisassa 59350 euroa.

