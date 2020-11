Melkolla monta rautaa tulessa viikonloppuna ja tulevaisuudessa - kotimaa ja Ranskakin mahdollinen

Katja Melkko on luopunut Suomen valmennustoiminnastaan, mutta filiaalitalli Etelä-Suomesta ei ole poissuljettu. Samoin valmennettavien vienti Ranskaan on suunnitelmissa. Tänä viikonloppuna kilpaillaan Eskilstunassa.

Terhi Piispa-Helisten

Katja Melkon tallissa todellakin tapahtuu! Kuvan Suur-Hollolan ja monen muun paikan sankari Elian Web on yksi tallin tämän viikonlopun tähdistä.

Katja Melkon ja puolisonsa Janne Sorosen muutosta kokonaan Ruotsin puolelle on kuhistu, ja nyt se on tapahtunut. Mutta mitä tapahtuu "kotona" Lumijoella, miten kilpailutetaan tallin suomenhevosia ja mitä muuta menestystallilla on suunnitelmissa? Näihin asioihin pureudutaan tässä artikkelissa. Samoin käydään läpi tallin Eskilstunan lauantain ja sunnuntainkin 75-saumat. Lisäksi tarjolla on ehkä jo pankki ensi keskiviikon T86-pähkinään!

"Lumijoen paikka on vielä meidän, mutta ei varmaan kauaa", Melkko kertoo.

"Siellä on vielä viisi hevosta. Kun tuli julkiseksi, että olemme myymässä paikkaa, kyselyitä on tullut todella paljon, joten siitä päätellen ei myynnissä välttämättä mene pitkään. Suomenhevosia on nyt kaksi, Vixus ja I.P. Ruuti. Vixus on Suomessa vielä ja starttaa, mutta tarkoitus on tulla talveksi tänne. I.P. Ruuti on vasta kaksi, mutta se on tosi lahjakas ja voi aloittaa kolmevuotiaana. Emme ole hylkäämässä Suomea, vaan on hyvinkin mahdollista, että jossain vaiheessa avataan pieni filiaalitalli Etelä-Suomesta, ja silloin suomenhevosten kilpailuttaminenkin sujuu."

Teillä on kai muitakin suunnitelmia kilpailuttamiseen ulkomailla?

"Ranska on ollut mielessä, ja ollaan tehty vähän alustavia suunnitelmiakin. Juuri nyt ei ole mitään kilpailureissua Ranskaan tiedossa, mutta suunnitelma on tavallaan valmis, ja ajatus on lähteä muutamalla hevosella, jos sopiva tilaisuus syntyy. Paikka ja kuviot näille hevosille on jo pitkälti valmiiksi mietitty. Katsotaan, koska sitä kokeillaan. Kuitenkin tallin kalusto on nyt aika laadukas ja joukossa on Ranskassa syntyneitäkin. Työtähän monessa maassa toimiminen vaatii, mutta siihen olemme valmiita. Olemme lähteneet tähän hommaan, tänne Ruotsiinkin, jotta tulisi tilaisuuksia kokea ja nähdä ravikilpailujen maailmassa. Toivotaan että saadaan luotua lisää elämyksiä hevosenomistajillemmekin."

Käydäänkö läpi teidän hevosia viikonlopun raveissa ja ensi keskiviikon 86:ssakin?

"Sopii! James Gozales (la, lähtö 3) on kyllä tosi lupaava, ja kaikki vaikuttaa hyvältä ennen tätäkin kisaa. Love No Pain (la, lähtö 4) on saanut satoa hyvällä vireellään. Se on edelleen iskussa, mutta myös huonot paikat jatkuvat ja vastus on kova. T75-hevoset ovat vaikeampia veikata. Galileo AM (75-1) on nyt hyvällä paikalla, mutta ei ehkä ihan parhaimmillaan juuri nyt. Se voi pärjätä, mutta ei ole mikään tipsi nyt. Carat Du Goutierissa (75-4) on ollut työsarkaa. Hevonen ei ollut oikein kunnossa, kun se tuli. Sillä on paljon rahaa tilillä, eikä ole nyt helppoa veikata, miten se piisaa. Ruuna treenaa kyllä ihan vahvasti, mutta en uskalla luvata mitään. Testataan nyt, missä mennään. Elian Web (75-7) palasi loistovireessä, mutta nyt on tällainen paikka. Tuolta vaatii tuuria, mutta hevonen on hyvä. Ei muutoksia varusteisiin näillä."

"Sunnuntaina MAS Capacity (lähtö 5) on mahdollinen, mutta paikka on vähän kysymysmerkki. Se oli oikein hyvä viimeksi, ja kykyjähän on. Big Shot (75-5) aloitti meillä kyllä yllttävän hyvin. Lopetus oli tosi kova, ja hevonen on ihan mielenkiintoinen nytkin. Miten juoksu tuolta menee, mutta sopivista selistä se ei liene ihan ulkona."

"Ensi keskiviikon Galileo Journey (T86-6) on kyllä aikamoinen kyky. Se sai vetää ensin vähän henkeä, palasi yllättävän vahvasti ja parantaa koko ajan. Esitykset ovat olleet vakuuttavia, ja tästä voi tulla aika kova hevonen, jos kaikki sujuu. Odotukset ovat hyvät tässäkin startissa. Ei varustemuutoksia millään meidän näissä kommenteissa mainituilla hevosilla."