Miika Tenhuselle kova kuusivuotias Norjan kylmäverinen

Anu Leppänen

Miika Tenhusen tallissa on tänä viikonloppuna vipinää.

Tenhusella on Ranch Quijote mukana Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa sekä Salamakypärät -lähdössä Cameleo Press. Mika Haapakangas saapuu Ruotsista JTT-finaaliin BWT Devilin kanssa ja tuo tullessaan Bergsåkerin seudulla vaikuttavan norjalaisen kovan kylmäverivalmentajan Öystein Tjomslandin tallista siirtyvän kuusivuotiaan Norjan kylmäverisen Tenhuselle.

Troll Sterk Viking aloitti uransa kolmevuotiaana komeasti neljällä peräkkäisellä voitolla. Ruuna meni jo avauskaudellaan kovimmillaan 27,9. Seuraava menestysvuosi oli viisivuotiskausi kahdella voitolla kolmesta. Tällä kaudella ei ole vielä voittoa, mutta esitykset varsinkin viime aikoina ovat olleet silti lupaavia.

"Tämä tulee porukan omistukseen, jossa itse olen osakkaana", Miika Tenhunen kertoo.

"Jo pitemmän aikaa olemme hakeneet sopivaa 'tupsujalkaa', mutta vasta tässä hinta ja laatu kohtasivat meidän mielestämme. Viime startissa se oli 22-avauksessa mukana, nousi johtavan rinnalle ja oli jo menossa keulaan 24-aikaisen kierroksen jälkeen mutta laukkasi. Hevonen näytti silti hyvältä. Edellisessä se teki vahvan 900 metrin kirin kolmatta ilman vetoapua, joten vireessä ei tuntuisi olevan isoa vikaa."

Pääset tästä Troll Sterk Vikingin uran tietoihin. Hevonen on juuri viety Ruotsiin, ja sen tulosrivistöstä puuttuu startteja, mutta vuosistatistiikat ovat paikkansapitävät.

Tenhunen starttaa tosiaan kahdella lauantain 75-raveissa, mitkä ovat niiden saumat?

"Vähän tuurissaan. Salamakypärissä Cameleo Press (lähtö neljä) vaatisi vauhdinpitoa kärjeltä, koska takarivistä jäädään parijonoon. Jos sellaista saadaan, on saumaa - hevonen on ok-iskussa, vaikka taulu ei sitä kerrokaan. Ranch Quijote (T75-7) on JTT-finaalissa kovassa lähdössä pahalla paikalla. Se vaatisi isot tuurit muuhun kuin rahasijaan. Ei tehdä muutoksia niiden varustuksiin. Illan Ylivieskan hevoset samoin ovat ok-vireessä, mutta vaativat nappionnistumisen pärjätäkseen. Herrera Boko oli sijoitustaan parempi 13-vauhtisella kirikierroksellaan viimeksi, mutta nytkin on huono paikka."

Lauantain T75-ravit ajetaan Lahden Jokimaalla kello 13.30 alkaen. T75:ssä on jackpot (75000 euroa plussaa päävoittoluokalle). Se sulkeutuu kello 15. TotoTV, Maaseudun Tulevaisuuden kanava 26 ja C More näyttävät ravit livenä. Ylivieskan perjantai-illan ravit starttaavat kello 18.