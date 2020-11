Amerikka: Kempille kaksi kovaa siitostammaa - Propulsion New Jerseyyn

Anu Leppänen

Propulsion jatkaa siitosoriina USA:ssa.

Pääsy Amerikan huutokauppaan on vallitsevan maailmantilanteen vuoksi vaikeaa, mutta Kimmo Kemppi osti eilisiltana "etänä" kaksi kovaa siitostammaa Timoniumista Baltimoren läheltä, jonne Harrisburgin perinteinen huutokauppa on siirretty koronarajoitusten takia. Kyseisessä Marylandissa huutokaupan pito oli mahdollista - perinteisessä paikassa Pennsylvaniassa ei.

Kemppi Stables Inc. osti ensin numero 1122:n The Right Thingin (Explosive Matter) 65000 dollarilla. Kuusivuotias on kantavana Muscle Hillin kovimmasta haastajasta Chapter Sevenistä (i. Windsongs Legacy, joka kuoli siitosuransa alussa 2008). Heti perään haaviin tarttui 1123 Chanced'occagnes F (Ready Cash) 40000:lla. Se on kahdeksan ja kantaa oriista Southwind Frank (Muscle Hill).

"The Right Thing jää USA:aan", Kemppi kertoo, joka on viime vuosina satsannut taas enemmän kotimaan kasvatukseenkin.

"Readycashlainen puolestaan tulee näillä näkymin Eurooppaan, joko Suomeen tai Ruotsiin."

Kemppi ei ole ainoa suomalainen, joka on mukana huutokauppasatsauksissa ostajapuolella. Reijo Liljendahl onnistui kuin onnistuikin pääsemään Ruotsista paikan päälle Marylandiin yhtenä harvoista eurooppalaisista. Hän oli paikalla kahtena ensimmäisenä päivänä, jolloin kalleimmat varsat myytiin. Liljendahl huusi ensin numeron 38 eli ori Temporal Hanoverin (Walner) 55000 dollarilla ja sitten 133:n, tamma The Grey Queenin (Walner) 40000:lla. Jälkimmäinen meni Lutfi Kolgjinille. 301 ori Heroic Story (Walner) olikin sitten kalliimpi, 145000 taalaa.

Oriiden omistajaporukkaan tulee Liljendahlin vakioasiakkaita, ja mikä ilahduttavinta, myös suomalainen AMG Stable Oy, jonka takana ovat pääkaupunkiseudun Esa Pehkonen ja Kim Vörlin. Jokseenkin saman joukkueen kaksivuotias ori In Range (Bar Hopping) on tämän vuoden Pohjois-Amerikan kaksivuotiaiden parhaimmistoa.

Tästä pääset huutokaupan tuloksiin.

Tässä linkki huutokauppaluetteloihin.

Amerikasta kantautui myös käänteentekeviä siitosoriuutisia kaudelle 2021. Euroopassa skandaalin ytimessä oleva Propulsion (Muscle Hill) menee astumaan New Jerseyyn Deo Volanten farmille. Hevonen jatkaa edelleen Brixton Medicalin omistuksessa. Saman omistajan hambovottaja Trixton puolestaan siirtyy Deo Volantelta Winbak-farmille Kanadaan.

"Olemme tehneet vuosia yhteistyötä Deo Volanten kanssa Trixtonin kera", kertoo Brixton Medicalin työntekijä Johan Arneng firman tiedotteessa.

"Se on tuottanut hedelmää, ja uskon heidän onnistuvan myös Propulsionin kanssa."

*Propulsionin siirtymisen Amerikkaan uutisoi Suomessa ensimmäisenä Hevosurheilu.