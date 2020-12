Pikkaraisten poikkeusvuosi toi kotipihaan Amerikan ihmeen Satin Spiritin

Koronavuosi on muuttanut maailmaa muun muassa sillä tavoin, että paltamolaiset hevoskasvattajat Anja ja Ari Pikkarainen huusivat etänä kovasukuisen tammavarsan Indianan lokakuun huutokaupasta. Nyt varsa on kotona.

Antti Savolainen

Anja ja Ari Pikkarainen viime keväänä vuosikkaan kasvattinsa ori Royal Forcen (RC Royalty-Ferraras Girl) kanssa.

Puolitoistavuotias Satin Spirit (Dover Dan) maksoi Hoosier Classic -varsahuutokaupassa 7000 dollaria. Hevoseen tuli toki joitakin tuhansia lisäkuluja, ennen kuin se oli kotona Mieslahdessa Paltamossa Kajaanin pohjoispuolella.

"Tämä koronavuosi sen teki", Anja Pikkarainen toteaa.

"Aiemminkin on seurattu Amerikan huutokauppoja jonkin verran. Nyt seurattiin aktiivisemmin, kun on ollut mahdollisuus tehdä tarjouksia netissä suoraan, eikä ole tarvinnut hankkia agenttia paikalle. Indiana kiinnosti vähän matalamman hintatasonsa ja Swan For All -oriin (Andover Hall) varsojen takia. Nyt tuli kuitenkin ostettua varsa eri oriista, kuin mitä suunniteltiin. Iltatyöt olivat vielä kesken, kun huutokauppa oli jo vauhdissa, ja muutaman varsan kanssa kävi niin, ettei oltu tarpeeksi hereillä. Ne kaupat pamahtivat kiinni aika nopeasti, ei siinä auttanut paljoa hituroida. Ari tuli sitten tallista sisään ja päätettiin koittaa huutaa jotain. Ei mennyt kauaa, kun meillä oli tämä Satin Spirit kiinni meidän budjetin rajoissa."

Pikkaraisilla on ollut hevoskasvatusta jo 20 vuoden ajan, mutta vasta viimeisimmät kaksi kautta ovat alkaneet tuoda tulosta. Tänä vuonna kolmevuotias Follow My Lead (Broadway Hall-Ferraras Girl) on tehnyt hyvää jälkeä Pekka Korven valmennuksessa. Viime kausi oli taas erityisen menestyksekäs nyt nelivuotiaalle ruuna I Feel On Firelle (Il Villagio-Summer Of Love) Paltamon Martti Pellikan ohjastamana.

Ehkä menestyksen innostaminakin Pikkaraiset olivat siis tuntosarvet ulkona Amerikkaan päin, ja toissapäivänä Hautapuron tilalle Mieslahteen saapui uusi tulokas Satin Spirit. Tammavarsan isä Dover Dan (Andover Hall) meni kolmevuotiaana voittoajan 09,4. Mm. kovan ikäluokan Pennsylvania Sire Stakesin kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien finaalin voittaja tienasi urallaan 523470 dollaria. Ostettu varsa on kuusivuotiaan oriin ensimmäistä ikäluokkaa.

Satin Spiritin emä Finaltab Hanover (Cantab Hall) on menestyksekkään siitosoriin Explosive Matterin emän Fireworks Hanoverin (Muscles Yankee) sisko. Explosive Matterhan on jättänyt mm. hambovoittaja Pinkmanin. Finaltab Hanover puolestaan tienasi 50993 dollaria ja meni voittoajan 13,5 kilometrin tai tarkemmin 5/8-mailin mittaisella radalla.

"Satin Spirit opetetaan nyt tässä kotona ja katsotaan sitten mitä tehdään. Siitostammamielessä se vähän on hankittu, mutta toivotaan tammasta tottakai myös hyvää kilpahevosta. Yksi vaihtoehto olisi koittaa liisata se jollekin sopivalle porukalle kilpauraksi - tietenkin mahdollisimman pätevälle valmentajalle. Tamma vasta saapui, joten tässä ehtii suunnitella."

Mieslahdessa on viime vuosina satsattu entistä kovempiin tammasukuihin.

"Meidän varsoille sattui vähän kaikki mahdollinen, ja meinasi jo usko loppua", kuvailee Ari Pikkarainen.

"Kasvattamisessa oli taukoakin, mutta sydän hevosille vain sykki, ja nyt on koitettu satsata tammojen sukuihin entistä kovemmin. Uuteen alkuun oli tarkoitus hommata vain yksi siitostamma, mutta yhdessä kaupassa saatiin paketissa kaksi meistä aika hyvää sopivasti. Nyt niitä on kolme ja kaikki kantavina."

Pikkaraisten parhaiden kasvattien kilpauriin pääset alla olevista linkeistä:

I Feel On Fire.

Follow My Lead.

Linkit Pikkaraisen perheen siitostammojen sukuihin:

Summer Of Love, 12, (Angus Hall), kantavana Maharajah (Viking Kronos).

Ferraras Girl, 16, (Victory's Force), kantavana Broadway Hall (Conway Hall).

My Lonely Heart, 15, (Love You), kantava Broadway Hall (Conway Hall).

Anja Pikkarainen

Pikkaraisten uusi tulokas Satin Spirit kotona Mieslahdessa.