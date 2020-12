Hannu-Pekka Korpi aloittaa valmennuksen omalla lisenssillä

Ville Toivonen

Hannu-Pekka Korpi, pian itsenäinen lisenssivalmentaja, arvovaltaisessa seurassa.

Hannu-Pekka Korpi on hakenut Suomen Hippokselta ammattivalmentajalisenssiä ja oman yrityksen perustaminen on työn alla. Hänen valmentajatoimintansa siirtyy näillä näkymin helmikuun alusta oman firmansa pyöritettäväksi.

Hannu-Pekka Korpi, 38, aloitteli jo viime vuonna varsin menestyksellä omaa valmennustoimintaansa. Quickatore (Up And Quick) oli Derbyn viides, ja neljän hevosen kalustolla, joista 1-2 (toinen siitokseen siirtynyt Andover Hallin tytär Die Kaiserin) olivat starttihevosia, tuli yli 50000 euron tienestit voittoprosentilla 24.

"Oman firman toiminta olisi voinut alkaa jo vuoden alusta paperillakin, mutta se startti siirtyy nyt muutaman byrokratiaan liittyvän asian takia helmikuun alkuun", Hannu-Pekka Korpi kertoo.

"Kyse on ja ei ole suurista muutoksista. Jatkan valmentajana samoissa tiloissa isä-Pekan vuokralaisena, mutta meidän valmennustoimintamme ja yritystoiminta on jatkossa täysin erillistä. Minulla on nyt viisi valmennettavaa, kaksi yksivuotiasta ja kaksi kasivuotiasta sekä Quickatore.

Millaiselta ensi vuosi näyttää?

"Toisaalta uskon, että varsoista ne omat huiput kasvaa. Toisaalta tarvittaisiin mainoshevosia kilpailevien joukossa, muuten nimi unohtuu nopeasti. Joten nyt on aktiivisessa haussa uudet hevosenomistajat, varsat ja kilpahevosetkin, ilman niitä ei tulosta saa. Uusin heppa on kaksivuotias American Zakke (Maharajah), joka tosin on juuri käynyt irtopalaleikkauksessa, ja liikunta on nyt jonkun aikaa melko rauhallista. Kyse on joka tapauksessa oikein lupaavasta ravurinalusta."

"Uskon kyllä, että ammattimainen raviurheilu jatkuu Suomessa, vaikka ilmassa on koko ajan kysymysmerkkejäkin näinä aikoina. Ja oma toiminta tapahtuu nimenomaan Suomessa tässä suunnitelmassa. Minulla on perhe ja tytär täyttää neljä, joten sekin vaikuttaa. Jatko ratkeaa tietysti hevosmäärän ja -laadun mukaan, mutta toistaiseksi mennään ainakin näissä Pekan tiloissa."

Olet Vermon hallituksen jäsen, millaiselta viime aikojen pääratakeskustelu on kuulostanut?

"Aika kauhealta, suoraan sanoen. Yleisöä varten kai raviurheilua järjestetään, eikä meitä aktiiveja? Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on suurin yleisöpotentiaali, ja ei kai tilanne olisi hyvä, jos alue olisi ilman ravirataa? Ja miksi tämä keskustelu nyt, kun paikat ja toiminta on parhaassa lyönnissä tosi pitkään aikaan? Vermo on tehty viihtyisäksi asiakkaiden tulla ja kilpailuolosuhteet ovat isojen investointien myötä topissa. Toivoisin että keskusteltaisiin muista asioista, kuin että onko pääradan paikka Vermossa vai ei."