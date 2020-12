Mascate Matchkin myydään netissä

Kuva: Anu Leppänen

Korona laittoi huutokauppasuunnitelmat uusiksi "Miljoona-Massin" osalta. HIFK:n hyväntekijä on ravivuoden 2020 rahatilaston kärkinimi Suomessa.

Raviliiga päättyy vuoden lopussa. Sarjaan osallistuneet hevoset myydään sääntöjen mukaisesti huutokaupassa, joka järjestetään 30. joulukuuta. Tarjouksia Raviliiga-hevosista voi alkaa jättää 23. joulukuuta.

Raviliigan suurin tähti Mascate Match myydään Hippoksen tiedotteen mukaan sarjan muiden hevosten tapaan nettihuutokaupassa. Alun perin tamma piti myydä paikan päällä Vermossa, mutta koronatilanteesta ja yleisötapahtumia koskevista määräyksistä johtuen huutokauppatapaa muutettiin myös Mascate Matchin kohdalla.

Hevoset myydään osoitteessa: auction.hevoshuutokaupat.fi.

Mascate Match on kauden kotimaisen rahatilaston kärkinimi yli 326 000 euron ansioillaan. Koko uran tienestit nousevat 702 762 euroon. Raviliigan loppuessa kimppojen varoista ja huutokauppasummasta puolet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Raviliiga-Travliga HIFK:n hyväntekeväisyyskohde on syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylva ry.

Raviliiga-hevosten myyntijärjestys

klo 19.20 Juliane De Veluwe

klo 19.30 Tingaling

klo 19.40 Marschall Match

klo 19.50 Beast Mode

klo 20.00 Royal Date

klo 20.10 Fruttifero Luca

klo 20.20 Rehab

klo 20.30 Mercedes Match

klo 21.00 Mascate Match

Jokaisesta hevosesta julkaistaan esittelyt ja valokuvat huutokauppasivustolla. Lisäksi hevoset käyvät eläinlääkärin myyntitarkastuksessa ja lausunnot ovat nähtävillä huutokauppasivustolla.

Jättääkseen tarjouksia Raviliiga-hevosesta, ostajan täytyy rekisteröityä huutokauppasivustolle. Hevosten myyntiajat loppuvat edellä mainittuina aikoina, mutta voivat siirtyä eteenpäin, jos tarjouksia tulee viimeisillä minuuteilla. Jos viimeinen tarjous hevosesta on tehty viimeisen kolmen minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen. Huutokauppa sulkeutuu lopullisesti, kun uusia tarjouksia ei ole tehty kolmen minuutin kuluessa.

Raviliiga-hevosten myyntiä seurataan myös Vermon ravien studiolähetyksessä huutokauppailtana 30. joulukuuta. Vermon raveja voi katsoa muun muassa Veikkauksen TotoTV:llä, CMorella ja Ruutu+ -palvelussa.

Kymmenestä Raviliiga-hevosesta myydään yhdeksän. Raviliiga Pelicansin hevosta Piece Of Glorya ei myydä, sillä sen kilpailuoikeus on vuokrattuna Raviliigalle ja se palaa takaisin omistajilleen vuoden lopussa. Piece Of Gloryn kilpailuoikeus vuokrattiin Raviliiga Pelicansille, kun kimpan alkuperäinen hevonen Stonecapes Sylvie loukkaantui. Raviliiga TPS ja Raviliiga HPK ovat jo aiemmin lopettaneet omat kimppansa ja myyneet hevosensa loukkaantumisen vuoksi.