Mies ajeli huumepäissään varastetulla traktorilla Poliisin pysäytysmerkin jälkeen kuljettaja kaartoi pysäköintialueelle. Hän oli lähellä törmätä kahteen autoon ja ajaa pyöräilijän päälle.

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Poliisi otti torstai-iltana kiinni miehen Vaasan Kivihaassa. Kuvituskuva. Kuva: Miska Puumala

Uutiset | Rikokset Paula Liesmäki

Poliisi otti torstai-iltana kiinni miehen Vaasan Kivihaassa.

Miehen epäillään ajaneen anastetulla traktorilla ja aiheuttaneen vaaraa muille tielläliikkujille, kertoo Pohjanmaan poliisilaitos tiedotteessa.

Poliisi sai torstai-iltana hätäkeskuksen kautta ilmoituksen sekavasta miehestä, joka oli esitellyt veistä pysäköintialueella Vaasan Kivihaassa. Useita poliisipartioita meni paikalle, mutta miestä ei tavoitettu.

Hetkeä myöhemmin poliisi sai uuden ilmoituksen miehestä, joka sopi aiemmin annettuihin tuntomerkkeihin. Mies käpälöi sähköpyöriä Kivihaassa.

Kun poliisipartiot olivat matkalla paikalle, poliisi sai tiedon, että mies oli lähtenyt ajamaan traktorilla. Poliisi havaitsi traktorin ja antoi kuljettajalle pysäytysmerkin.

Kuljettaja ajoi pysäköintialueelle ja oli lähellä törmätä kahteen autoon ja ajaa pyöräilijän päälle. Miehelle suoritettu alkometritesti oli negatiivinen mutta huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen.

Poliisi otti kuljettajan kiinni tapahtumapaikalla. Traktori osoittautui Vaasassa sijaitsevalta yritykseltä anastetuksi.

Miestä epäillään muun muassa moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.