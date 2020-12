Tappiottoman MAS Ellan, 3, jalka murtui pahasti - jouduttiin lopettamaan

Ville Toivonen

Jukka-Pekka Kauhasta ei hymyilytä MAS Ellan tapaus. Kuvan muut henkilöt eivät liity tapaukseen.

Talli Veit Sydämmein omistama MAS Ella (Il Villagio) aloitti uransa marraskuussa todella lupaavilla voitoilla. Sen oli kasvattanut MAS Breeding Oy eli Martti Ala-Seppälä. Jälkimmäisen Tammasarjan ykkösestä tuli 3000 euroa ja voittosumma oli kahden startin jälkeen jo 4000. Joensuussa 11.12. lämmittelyssä kävi kuitenkin maksimikylmät, ja hevonen jouduttiin lopettamaan.

"Arvaat, ettei ole huvittanut puhua asiasta", JP Kauhanen huokaa.

"Kavioluu murtui pirstaleiksi yhdessä askeleessa. Tammaa ei voinut pelastaa edes siitostammaksi. Onneksi oltiin klinikan lähellä, niin ei syntynyt tarpeetonta kärsimystä, se on ainoa hyvä asia tässä. Lupaava tamma oli, ja on vieläkin mieli maassa."

Mitä talliin kuuluu muuten?

"Hyvää sikäli, että varsat treenaavat oikein mukavasti. Huonoa siten, että lumet lähtivät. Talvikeli ehti täällä Iisalmessa olla jo hyvä, mutta nyt ei ole kehumista. Talvilla on iso merkitys varsojen jatkouralle. Yleensä meillä on hyvät olosuhteet tähän aikaan vuodesta ja treenikilometrejä tulee vyölle. Uskotaan, että ensi vuosi on parempi kuin tämä!"

