Lapin jokiluonnosta löytyi tieteelle uusia eläinlajejaKaksi uutta hyönteislajia kerättiin viime vuonna Tenon sivujoilta.
Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Löydöt perustuvat dna-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen.
Zootaxa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat.
Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueilta, jotka ovat Tenon sivujokia. Uusien löytöjen myötä Suomessa tunnettujen Eukiefferiella-lajien määrä kasvaa yhdeksästä yhteentoista.
Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Tulokset korostavat tarvetta lisätutkimuksille ilmastonmuutokselle herkillä subarktisilla alueilla, tiedotteessa kirjoitetaan.
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