Hevosopiston omistajista osa haluaa ylimääräisen yhtiökokouksen – ei selvää, halutaanko vaihtaa koko hallitus

Hevosopiston ylimääräinen yhtiökokous pidetään enintään kaksi kuukautta ennen kuin se olisi pidetty joka tapauksessa.

Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto SRL sekä Ypäjän ja Jokioisten kunnat ovat lähettäneet pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä Hevosopistossa. Pyyntö saapui puheenjohtaja Thomas Steniukselle ja Hevosopistolle jouluaatonaattona noin kolmelta. Sen on allekirjoittanut kaikkien osaomistajien puolesta Hippoksen puheenjohtajana vuoden loppuun toimiva Juha Rehula.

Asiana kokouspyynnössä on hallituksen jäsenten valinta.

Omistajat eivät käytännössä voita pyynnöllään kovinkaan paljon. Koulutusyhtiön tilinpäätös valmistuu maaliskuussa, ja yhtiökokous on normaalisti pidetty maaliskuun loppupäivinä.

Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius toteaa, että hallitus pitää ylimääräisen kokouksen todennäköisesti heti vuodenvaihteen jälkeen. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen pitää lähettää osakeyhtiölain mukaan kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Ylimääräinen kokous tulee näin pidettäväksi tammikuun lopulla.

"En voi sanoa, että odotin tätä, mutta olivathan merkit tähän ilmassa, kun osalta omistajia tuli julkisuuteen näitä vaatimuksia", Stenius viittaa Hevosopiston ilmapiiriongelmista lähteneen selvitysvyyhdin tapahtumiin.

"En oikein tiedä, miten tätä on luettava. Hallituksen jäsenten valinta voi tarkoittaa kaikkia tai osaa jäsenistä. Mutta yleistä vaatimusta koko hallituksen vaihtamisesta ei ole esitetty."

"Jos harjoitan itsekritiikkiä, se, että olen jyrkästi aiemmin todennut, mitkä ovat hallituksen tehtäviä, ovat ilmeisesti ärsyttänyt joitain omistajia. Sen takia on nyt tällä tavalla reagoitu", Stenius pohtii.

Samasta omistajien joukosta esitettiin aiemmin myös vaatimuksia ylimääräisen tilintarkastuksen teettämisestä sekä puolueettoman selvityksen tekoa henkilöstön hyvinvoinnista. Nyt niitä ei kuitenkaan ole mukana.

Niitä eivät omistajat olisikaan voineet vaatia yhtiökokoukselta, koska osakeyhtiölaki määrää hyvin tarkkaan, mitkä ovat hallituksen tehtävät ja mikä on yhtiökokouksen ja omistajien rooli.

Ypäjällä toimiva Hevosopisto on maan suurin hevosalan oppilaitos sekä merkittävä hevosurheilun valmennuskeskus. Osakeyhtiön omistavat tasaneljänneksin Suomen valtio, Suomen Hippos, SRL ja kolmannen neljänneksen jakavat tasan seudun kolme kuntaa, Ypäjä, Jokioinen ja Forssa.

Hevosopistolla toimivien yrittäjien kaartiin ovat juuri liittymässä kansainvälisesti menestyvät kenttäratsastajat Elmo Jankari ja Sanna Siltakorpi.

Hevosopisto on käynyt kolmen viime vuoden ajan läpi kovaa talouskuuria, johon päätymisellä on pitkät juuret aiempien vuosien taloudenpitoon. Viimeinen niitti oli hevosalan ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaus yli kolmannekselle vuonna 2016. Uudistus myös siirsi rahoituksen painopistettä niin, että rahoitukseen vaikuttavat osaltaan oppilaitosten opiskelijoilta saamat arvosanat.

Kuluva vuosi on ollut kova koronan siirtäessä toimintaa etäopetukseen ja seisauttaessa kurssit ja tapahtumat. Yhtiö on pitänyt kahdet yt:t, joista jälkimmäiset pidettiin juuri joulun alla. Molemmista on seurannut koko henkilökunnan lomautuksia, irtisanomisia ei ole tarvittu.

