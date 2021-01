Sagari AB:n miljoonavarsa ja kolme muuta Heiskaselle treeniin

Veijo Heiskanen on saanut ennennäkemättömän kovia varsoja - ainakin paperilla - valmennukseensa.

Veijo Heiskanen on nyt myös Sagari AB:n huippuvarsojen valmentaja.

Ruotsalainen sijoitusfirma Sagari AB satsaa nyt Åbyn suomalaisvalmentajaan Veijo Heiskaseen, kuten tekee mm. Jokimaan Tapio Perttuseenkin. Heiskaselle ja kumppanilleen Henna Halmeelle sekä henkilökunnalle on tullut nyt neljä Sagarin varsaa työstettäväksi, kolme tuoretta kaksivuotiasta ja yksi kolmevuotiaaksi "kääntynyt". Kaikkiaan Heiskasen tallissa Åbyn raviradan lähellä on valmennuksessa 28 hevosta.

Sagarin varsojen helmi on viime heinäkuun Menhammar Online Salesin toiseksi kallein varsa Ers Excellence (Villiam). Ori maksoi 1,575 miljoonaa kruunua (plus arvonlisävero, joka on Ruotsissa 25%), kun Svea Ekonomin Lennart Ågren maksoi 1,8 miljoonaa ennen veroja ori East Wardista (Maharajah). Sagari AB:n toinen perustaja James Roselin huusi kyseisestä huutokaupasta kaikkiaan kolme varsaa yhteensä yli kolmella miljoonalla kruunulla.

Pääset tästä heinäkuun 12. 2020 pidetyn Menhammar Online Salesin tuloksiin.

Sagarin kovin ostos oli siis juuri Heiskaselle tullut Ers Excellence, jonka emä Your Highness (Chocolatier) meni ennätyksekseen 09,7 ja täyttä matkaakin 10,5 sekä tienasi yli 9,2 miljoonaa kruunua. Your Highnessin isoin tili 1,5 miljoonaa tuli 2016 Olympiaravien finaalin voitosta. Vincennesissä tamma voitti parhaimmillaan viisi kertaa peräkkäin.

Sagari AB perustettiin 2020. Malmöläisten sijoittajakumppanusten, suomalaistaustaisen Alexander Huhtisen ja mainitun James Roselinin, ravirahasto on satsannut muutenkin rajusti varsojen ja kilpahevosten hankintaan. Sagarin hevosia on monen pohjoismaisen valmentajan listoilla, mm. siis Perttusella Suomessa.

Linkki MT Ravinetin viime kesän artikkeliin Sagari AB:n taustoista.

Sagari AB:n kolme muuta varsaa ovat tuoreet kaksivuotiaat Bear Expectation (Excecutive Caviar) ja Space Oddity (Orlando Vici), jonka täysveli Cobbys Olifant on mennyt 11,0 ja tienannut yli 1,2 miljoonaa kruunuissa, sekä kolmevuotiaaksi tullut Winter Töll (Googoo Gaagaa). Kaikki Sagarilta tulleet varsat ovat oreja. Kolmevuotias siirtyi Heiskaselle Leif Witaspilta.

"Mukavia varsoja, mutta tarkempaa ei osaa vielä sanoa, kun ollaan hyvin alkuvaiheessa", Heiskanen tuumii.

"Kolmevuotiaaksi tulleella on ollut ongelmia, joten ei sekään ole vielä oikein missään vaiheessa. Mukava saada tämän tason varsoja joka tapauksessa. Ei minulla ole tainnut ikinä olla tällaista varsa-arsenaalia. Kaikkiaan kaksivuotiaaksi tulleita on seitsemän ja joukossa siis ainakin suvullisesti aikamoisia helmiä ja myös hyvännäköisiä varsoja. Enempää niistä ei voi vielä kertoa, mutta koitetaan tehdä töitä ja katsoa mihin päästään niiden kanssa."

"Tallin muista hevosista aika moni, mm. viime vuoden ehkä parhaiten mennyt nelivuotiaaksi tullut Kurri Jari Boko (Make It Happen), on nyt talvitauolla. Kurri sai ensin huilia, ja nyt on aloitettu talvitreeni toivottavasti kohti tämän kauden ikäluokkakisoja. Tullaan sitten isommin taas radoille, kun alkaa kevät häämöttää."

