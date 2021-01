Marko Kreivi: "Ecurie D. tähtää Elitloppetiin ja Suomeenkin - Stoletheshow jäikin Halmstadiin"

Terhi Piispa-Helisten

Marko Kreivi vasemmalla Ecurie D.:n Vermon kolmevuotiaiden EM:n hurjan esityksen jälkeen.

Kreivi kertoo superoriin Ecurie D.:n (Infinitif) tuoreimmat kuulumiset ja tähtämistä alkaneella kaudella. Joukossa on sekä hyviä että huonoja uutisia suomalaisille ravifaneille. Samoin uutinen on, ettei osaomistamansa Stoletheshow (Dream Vacation) olekaan menossa Amerikkaan, vaan Kreivi on luopunut osuudestaan hevosessa.

"Ecurie on saanut lomailla hieman kovan viime kauden jälkeen", Marko Kreivi raportoi.

"Ori aloittaa juuri näinä päivinä treenikauden kohti uutta toivottavasti hyvää kautta kohti. Tähtäin on Elitloppetissa. Näin on meidän omistajien ja valmentaja Frode Hamren kesken puhuttu. Olen myös sanonut, että haluaisin nähdä oriin ainakin kerran tänä vuonna Suomessa, missä minulla on juuret. Huono uutinen on, että Åbyn Paralympiaravien finaali kahdeksas toukokuuta on samana viikonloppuna Finlandia-ajon kanssa. Todennäköisimmin yritetään Åbyyn silloin. Tietysti sinne on pitänyt saada paikka joko karsinnoista tai kutsuttuna."

Mikä eteen, jos ei oritta voida nähdä Finlandiassa?

"Olen tosiaan sanonut aika painokkaasti valmentajalle ja toiselle omistajalle, kaverilleni Süleyman Yükselille, että Suomeen pitäisi päästä. Kymi GP ajetaan vajaan kolmen viikon päästä Elitloppetista, ja jos sielä ollaan mukana kahdessa hiitissä, palautumisaika voi jäädä lyhyeksi. Kaikki on tietysti mahdollista. Heinäkuussa olisi joka tapauksessa kiva käydä Mikkelissä koittamassa kumota vaikkapa Next Directionin tuore ennätys 08,9. Syksyksi ollaan kaavailtu Amerikan reissua, mahdollisesti Yonkers International ja Breeders Crown, mutta kaikkeen tähän on tietysti vielä matkaa."

Stoletheshow ei sitten mennytkään Svanstedtille rapakon taakse?

"Siitä meille tulikin sitten erimielisyyttä omistajien kesken. Valmentaja Marcus Lindgren ei halunnut millään luopua hevosesta, jonka osaomistaja myös on, ja homma ratkaistiin sitten niin, että kumppanini Süleyman osti sitten minut ulos. Tosi harmi siinä mielessä, että olisin halunnut nähdä sen, mitä siellä puolella olisi tapahtunut. Kaikki oli lisäksi såvittu Åke Svanstedtin kanssa valmiiksi."

Oletko jo myynyt hevostilasi Axevallan lähellä?

"Ensimmäiset tarjoukset on saatu, ja siinä on nyt kuusi mahdollista ostajaa. Toisaalta voisin viedä sinne siitostammani. Niitä on aika monta monessa eri paikassa, ja kulut ovat isot. Joten en ole ihan varma, mitä tapahtuu."