Ebay Holmsminde Tanskasta vahvistamaan Marko Heikarin tallia

Marko Heikari menetti raviliigan Fruttifero Lucan hiljan valmennuksestaan, mutta saa Tanskan "raviliigavarsan" tilalle.

Tanskan raviurheilussa on perustettu viime vuosina suurkimppoja eri raviratojen vakioasiakkaiden kesken. Skivessä Jyllannissa perustettiin 2019 lopussa 300 osuuden kimppa ori Ebay Holmsminden (S.J.'s Caviar) ympärille. Osuuksia myytiin hintaan 1000 Tanskan kruunua ( n. 130 euroa) kappale. Projekti päättyi nelivuotiskauden lopussa, kuten raviliigat Suomessakin.

Ebay Holmsminde osallistui viime vuonna mm. Derbyn karsintoihin ja on kohdannut välillä muissakin yhteyksissä ikäluokan parhaita, kuitenkin ilman jättimenestystä. Parhaat juoksut ovat sattuneet vähemmän rahakkaisiin kohtiin. Oriilla on 25 starttia totosijoin 5-5-7 ja noin 12000 euroa voittosummassaan. Se on starttaillut nuoren (32 vuotiaan) Ole G. Nielsenin tallista. Ennen viime juoksua ori siirtyi Steen Juulille, ja heti ensimmäinen juoksu uusista käsistä Charlottenlundissa maan pääradalla oli vakuuttava. Ori pakitti alussa hännille, mutta kiersi 2500 metrin ryhmässä lopussa kaikki puhtaasti.

Voit katsoa lähdön Tanskan ravien videopalvelusta syöttämällä hevosennimen ja klikkaamalla "sög", jolloin hevosen kaikki startit tulevat listalle. Voit katsoa vaikka kaikki.

Ebay Holmsminde oli jo vaihtanut suomalaisomistukseen ennen viime starttiaan perjantaina 8.1. Seuraavaksi ori siirtyy Kymenlaaksoon.

"Se juoksi viime palkinnon 12500 kruunua vielä vanhalle omistajalle kuitenkin", kertoo uusi valmentaja Marko Heikari.

"Näin oli sovittu. Hevonen tulee sukulaismiehilleni Jouni Nurmelle ja Jani Heikarille, joka on serkkuni. Alku ainakin oli lupaava. Heillä oli aikanaan tallissani hevonen, joka ei ollut mikään menestystarina. Nyt olivat ilmaisseet haluavansa taas lähteä mukaan, ja olin valjastanut Tommi Kelan ja Tanskan päässä Seppo Kukkosen etsimään sopivaa. Ainakin perjantain startin perusteella heppa oli juuri sellainen, kuin siitä kerrottiinkin."

Sait uudet "raviliigahevosen", kun yksi raviliigaprojekti (Fruttifero Luca) päättyi?

"Hauska yhteensattuma tosiaan. Toivotaan tälle enemmän startteja ja menestystä. Ainakaan Ebaylla ei tiettävästi, eikä urankaan perusteella, ole ollut vaivoja, ja tuollaisen alun jälkeen ollaan optimisteja. Kuljetus on tilattu, ja heppa saapunee noin viikon kuluttua."

Mitä muuta kuuluu Heikarin talliin?

"Tekemistä piisaa. Varsat on pääsääntöisesti opetettu - pari suomenhevosta on vielä siinä vaiheessa. Starttihevoset ovat olleet kipeänä, jotensillä rintamalla on hiljaisempaa. Nyt aloitellaan taas työntekoa. Toivotaan, että uusi tulokaskin tuo virtaa kilpailurintamalle."