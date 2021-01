Suvukas Mr Marvelous muutti Härmään - ”Tallin kallein hevonen”

Tiina Ala-Rantala

Well hello there Härmä! Ready Cashin poika Mr Marvelous mittailee uteliaana uusia lumisia kotikontujaan. Vieressä valmentaja ja osaomistaja Antti Ala-Rantala.

Antti Ala-Rantala on ollut jälleen aktiivisena ostolaidalla. Härmäläisen tuorein hankinta on viisivuotias Mr Marvelous (ennätys 13,0, voittosumma yli 45 000 euroa). Ruuna saapui uuteen kotitalliinsa lauantaina.

Tulokkaan sukupuu kestää tarkastelun. Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattaman Ruotsissa syntyneen ruunan isä on Ready Cash. Emä on 10,9-aikainen ja 145 000 euroa radoilta rahaa ravannut amerikkalaistamma Alphadoodle, joka juoksi Suomessa vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa muutaman startin, ilman suurempaa menestystä tosin.

Mr Marvelous on emänsä esikoinen. Ruuna on kisannut 15 kertaa, ja statistiikka kirjataan luvuin: 3-2-4. Reijo Liljendahlin treenissä vaikuttaneen Mr Marvelousin uran arvokkain ykkönen on viime toukokuinen Mantorpin Toto75-voitto.

”Suvukas ja kyvykäs menijä. Tallin kallein hevonen”, Antti Ala-Rantala naurahtaa ja jatkaa:

”Laakkoset satsaavat varsoihin, ja laadukkaisiin satsaavatkin. Siellä on kolme tammaa menossa astutettavaksi Face Time Bourbonilla, ja varsojen isinä on Muscle Hilliä ja muuta. Heillä on huipputavoitteellista toimintaa, ja panostus on ikäluokkalähdöissä. Monet vanhemmat hevoset ovat sitten kaupan, kun varsakisat ovat ohi.”

Ala-Rantala sanoo, että he hakivat starttihevosta. Tarjontaa oli, mutta valinta kohdistui Mr Marvelousiin.

”Nummenmaan Mitja vinkkasi, että ruuna olisi myytävänä. Juttelin sitten Laakkosen Hannun kanssa, ja pääsimme kauppoihin. Raveista innostuneet Tapani Lehtonen ja Sakari Salo ostivat isoimmat siivut, ja meille muille jäi pienemmät osat. Tapani ja Sakari ovat kimpassa Nylandissa ja Enzo Victoryssakin. Hienoa, että mukaan tulee uusia harrastajia, jotka ovat lisäksi valmiita satsaamaan lajiin.”

Ala-Rantala aikoo ajaa Mr Marvelousilla ensimmäisen kerran maanantaina iltapäivällä.

”On annettu hevosen kotiutua, mahdotonta lentoa se menikin jo tarhassa itsekseen. Kyseessä on iso, noin 170 senttinen hevonen, joka on vähän itse itsensä pahin vihollinen, sellainen tapaturma-altis.”

Uusi valmentaja valaisee, että tähtäimet ovat tuonnempana.

”Mr Marvelousilta poltettiin jänispatit pari viikkoa sitten. Otetaan ihan rauhassa, ja treenataan talven ajan, sellaista pitkää lenkkiä ja voimaharjoituksia. Ei yritetä radoille hokeilla, vaan vasta kesäkeleillä.”