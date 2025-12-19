Viikonlopun ravit: Divisioonafinaaleissa hienoja matseja, Ruotsissa jackpot-viikonloppuSuomen raviviikko huipentuu Vermon lauantaisiin divisioonafinaaleihin, jotka tarjoavat monta laadukasta taistoa. Pelipuolella huomion vie Halmstadin T85-pelin jättimäinen jackpot.
Perjantai 19. joulukuuta
Viikonlopun ravit käynnistetään Oulussa. Pohjoisessa on jouduttu taiteilemaan kelien kanssa sekä raviradalla että maanteillä. Hevosia ei Äimäraution kahdeksan lähtöä käsittävissä iltaraveissa ole tungokseksi asti.
Neljännestä lähdöstä alkaa illan pääpeli Toto5, jossa on vain vajaita lähtöjä. Ville Pohjolalla on parikin hyvää voittosaumaa, jotka voisivat tuoda miehelle Oulun ajajaliigan voiton tältä vuodelta.
Oulun ravit alkavat kello 18.00 ja Toto5-peli käynnistyy kello 19.10.
Ruotsissa pelin nimi on perjantaina Toto64. Kohdelähdöt juostaan tällä kertaa Bergsåkerissa ja Kalmarissa.
Kierroksen pelatuin hevonen on lämminveristen BergsåkerMästarenissa neljänkympin pakilta lähtevä Bounced, jolla on alla kolme komeaa voittoa.
Voittoisa yhdistelmä hajoaa perjantaiksi, sillä Ulf Pettersson antaa rattailla tilaa Patrick Wickmanille. Kuski ei kuitenkaan varsinaisesti heikkene.
Toto64-peli starttaa kello 21.30.
Lauantai 20. joulukuuta
Vuoden viimeiset divisioonafinaalit ravataan lauantaina Vermossa. Kyseessä on loppuvuoden urheilullinen huippupäivä suomalaisen raviurheilun osalta.
Lämminveristen Kultadivisioonassa Dundee As ja Hierro Boko ovat saaneet rata-arvonnassa etua Kurri Jari Bokoon ja Monastery Bokoon. Jälkimmäiset tarvitsevat suotuisan juoksunkulun menestyäkseen kisassa.
Kylmäveristen puolella hopea- ja kultadivarilaiset kilpailevat keskenään tasoitusajossa. Loppuvuoden kiistaton ruhtinas Morison yrittää ohittaa paalun, josta vahvimmilla on ykkösradan saanut, jättikunnossa kilpaileva Vänrikki.
Muista lähdöistä maininnan arvoinen on Haastajadivisioonan finaali, jossa on Ramsgaten johdolla todella kova kattaus.
Vermon ravit alkavat kello 13.00. Toto75 käynnistyy kello 14.45. TotoTv:n studiolähetys alkaa kello 13.00. Studiossa ovat Joanna Kuvaja ja Marko Lähteenmäki. Varikolla kommentteja kerää Jere Törmänen.
Vermon finaalien jälkeen ryhdytään toden teolla puristelemaan Halmstadin Toto85-peliä, jossa pääpotti nousee 3,2 miljoonan euron jackpotin myötä korkeuksiin.
Vaativassa pelimuodossa moni tyytyy rastimaan Stens Rubinin varmaksi. Johan Untersteinerin suojatti tulee tänäkin talvena niistämään isoja palkintorahoja, sillä kunto on viimeisten esitysten perusteella edelleen nousussa.
Kaksi viikkoa sitten Åbyssä Stens Rubin paiskasi alussa keulaan, ja vastaili lopussa tarpeen mukaan Karat Riverille. Matkakin puoltaa hyvältä paikalta starttaavaa ruunaa.
Halmstadin Toto85 starttaa kello 17.10.
Sunnuntai 21. joulukuuta
Raviviikon päättää Suomen puolella Kaustinen. Kello 13.00 alkavissa raveissa on kahdeksan lähtöä, joista viisi viimeistä on pyhitetty Toto5-pelille.
Toto5-kupongit pitää laittaa sisään kello 14.10 mennessä.
Ruotsissa ravipaikkana on Bollnäs, ja siellä Toto75-pelissä päästään jackpotin makuun. Ylimääräistä rahaa on jaossa noin 226 000 euroa.
Toto75-peli alkaa kello 16.00.
Vincennesissä juostaan Pariisin talvimeetingin merkeissä kaksikin suurkilpailua. Prix Tenor de Baunessa kohtaa 2700 metrin matkalla viisivuotiaitten parhaimmisto. Kilpailu juostaan kello 16.15.
Criterium Continental on puolestaan nelivuotiaiden suurkisa, joka kilpaillaan 2100 metrin matkalla. Kisa on vuorossa kello 18.00.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat