Teemu Okkolinille kovia vahvistuksia - ”Ei ihan tavallinen iltaravihevonen”

Ville Toivonen

Kauden 2021 vahvasti avanneella Teemu Okkolinilla on tallissaan kiinnostavia tulokkaita. Orimattilalaisen uralla lähestyy merkkipaalu, kun tuhannen voiton rajapyykki on ulottuvilla.

Orimattilan hevoskylässä tapahtuu. Teemu Okkolinin tallin ovat muuttaneet 5-vuotias Ovi (isä Sipori) sekä 7-vuotiaat Laareni (Liising) ja Pete Pointti (Viesker).

Team Koiviston omistama Ovi kohahdutti viime toukokuussa uransa avauksessaan, kun ori porhalsi Olavi Koiviston ohjastamana ja valmentamana täyden matkan voltin aikaan 32,0. Viimeisen kierroksen Ovi paukutteli ilmavasti tähtivauhdilla.

Uransa toisessa kisassaan 6. kesäkuuta Ovi siirtyi jo tähtikerhoon. Ori viiletti täyden matkan voltin 29,1-vauhdilla sijoittuessaan Killerin nelivuotislähdössä Ville Kallen ja Säföörin kannoilla kolmanneksi.

Kaiken kaikkiaan kuudesti viime kaudella kilpaillut Ovi oli kesällä mukana Pikkupelimanni-ajon finaalissa ja Pikkuprinssissä. Ensin mainitussa sijoitus oli kuudes, jälkimmäisessä kahdeksas. Nelivuotiskausi päättyi Satakunta-ajon karsinnan epäonnistumiseen.

”Ovi on ollut tässä reilun viikon. Ori tuli huippuhevosmieheltä, ja on hienoa, että hän antaa mulle mahdollisuuden tällaisen lahjakkuuden kanssa. Oriilla ei ollut viime kaudella mitään jalkaongelmaa, se ei vain sitten tuntunut alkustarttien jälkeen niin hyvälle. Hevonen saapui hienossa kunnossa, ja porukassa ajaminen on tehnyt sille hyvää. Haetaan sellaista pientä hienosäätöä”, Teemu Okkolin kertoo.

Okkolin jatkaa, että viisivuotisikäluokan päälähdöt ovat lupauksen tähtäimessä.

”Heti kun oriilla ajoi, niin tunsi, ettei kyseessä ole ihan tavallinen iltaravihevonen. Tässä talven aikana tullaan varmasti jo starttiin. Mielenkiinnolla itsekin odotan, mitä tuleman pitää.”

Täyden voltin aikaan 28,0 taittanut Laareni on ollut Orimattilasssa jo pidempään. Oriina saapunut mutta nykyään ruunana elelevä Laareni on kilpaillut urallaan 34 kertaa. Voittoja on tullut kaksi ja muita mitalisijoja yhdeksän kappaletta. Voittosumma on 7 780 euroa. Laarenin aiempi treenari oli Aleksi Kytölä.

”Hevonen ruunattiin melkein heti, kun se tuli meille. Sillä oli vaikeuksia muniensa kanssa, joten toimenpide teki hyvää. Laareni on vaihtanut omistajaa, ja se on hyväkapasiteettinen hevonen. Voittosumma ei tee sille lainkaan oikeutta. Laareni treenaa lupaavasti, ja starttiin tullaan hevosen ehdoilla”, Okkolin lausuu.

Vuoden 2018 Kriterium-finalisti Pete Pointti on kisannut viimeksi kesäkuussa 2019. Ori laukkasi tuolloin Vermossa loppusuoralla voittonsa. Uran saldo on: 13 1-5-1. Pete Pointin ennätys kirjataan lukemin 28,7ake, ja tienestejä on radoilta kertynyt 5 580 euron edestä.

Ori avasi uransa Seppo Suuroselta. Sieltä Pete Pointti jatkoi 5-vuotiskauden keväällä Heikki Korhosen talliin.

”Oriin operoitu etujalka kiukuttelee edelleen. Tämä on kuitenkin niin makean tuntuinen hevonen, että on jaksettu yrittää. Pete Pointissa on jotain tosi hyvää. Kun ori tulee starttiin, se kannattaa huomioida heti. Kesään se kuitenkin mennee, ja koelähtöhän siinä on ajettava ensin”, Okkolin miettii.

Teemu Okkolin kolkuttelee tuhannen voiton kerhon ovella. Vuonna 1995 ensimmäisen talletuksen voittotililleen tehneen ja vuosituhannen alkupuolella läpilyöneen 43-vuotiaan päivän luku on 980.

”Sehän tässä on tärkeä pointti, että ykköset ovat tulleet pitkälti omilla valmennettavilla, kun mulla ei ole koskaan ollut kunnon lainaohjastustoimintaa. Itse en asiaa niin tarkasti pidä silmällä, mutta kaverit ja tallin apulaiset kyllä muistavat kertoa missä mennään”, Okkolin naurahtaa.

Valmentajana hänen voittomääränsä on lähes 700.