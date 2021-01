Suomenhevoset ja lämminveriset eri päivinä esillä Jokimaan helmikuun orinäyttelyssä

Elina Paavola

Ville Kalle on kuvassa kokeneissa käsissä Markku Hietasen ohjastamana etenemässä uransa toistaiseksi suurimpaan voittoon Kriteriumiin. Pohjanmaan mahtiori on nyt viisivuotiaana tämän talven orinäyttelyn kiinnostavimpia nimiä.

Jokimaan raviradalla 18.-19. helmikuuta järjestettävän orinäyttelyn yhteydessä pidetään myös Suomen Hippoksen jalostuspäivät, tosin verkkotapahtumana tällä kertaa. Oriita esitellään nyt tuplamäärä, kun viime vuonna näyttely jäi väliin. Silloin mukaan ilmoitetut oriit saivat astua 2020 poikkeusluvalla, mutta ne on nyt näytettävä arvostelulautakunnalle, jos haluaa jatkaa siitostoimintaa maassamme.

Mukana on siis nyt sekä viime vuoden että tämän vuoden uudet nimet, joten tunkua riittää. Siksi orinäyttely on jaettu kahdelle päivälle: molemmille kilpaileville ravuriroduille on siis oma päivänsä.

Suurinta mielenkiintoa suomenhevospuolella aiheuttanevat kohtaavat viime vuonna näyttämättä jäänyt nyt kuusivuotias Parvelan Retu (Liising) sekä Kriteriumin syksyn ykkönen Ville Kalle (Viesker), 5, tämän vuoden uutuutena.

Lämminveristen joukossa 2021 uudet nimet Southwind Spirit (Muscle Hill), Friendly Bourbon (Ready Cash) ja Main Wise AS (Yankee Glide) ovat luonnollisesti luupin alla. Viime vuoden uusista oreista Zola Boko (Goetmals Wood), Atupem (Andover Hall) ja Seven And Seven (Chapter Seven) esimerkiksi ovat myös huomiota herättäviä - toki kaikki muutkin ilmoittautuneet.

"Koko nimilista ja muut yksityiskohdat varmistuvat lähipäivinä", keroo Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää.

