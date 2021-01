Packalenin hevosten muuttovirta jatkuu – lentopalloilijat hankkivat huipputuloksen 3-vuotiaana noteeranneen Ranch The Rockin

Menestysvalmentaja Christa Packalen luopui hiljattain Jokimaan yksiköstään. Lisäksi hän vähentää hevosmääräänsä. Tuorein lähtijä on lahjakas Ranch The Rock.

Terhi Piispa-Helisten

Marschall Matchin ja Time Matchin veli Ranch The Rock suuntaa Oulun liepeille Liminkaan. 4-vuotiaaksi varttunut ruuna on kisannut kovissa ikäluokkakoitoksissa.

Antti Sangi, Jussi Mäkinen ja Ari Kotala ovat ostaneet Susanna Packalenilta hänen Christa-tyttärensä valmennuksessa olleen 4-vuotiaan Ranch The Rockin. Sangin treeniin siirtyvä ruuna muutti uuteen kotitalliinsa Limingan Ketunmaalle tiistaina.

Zola Bokon poika ei ole yltänyt tähänastisen uransa 12:ssa kisassaan ykköseksi, mutta toisaalta ruuna on kisannut tiukoissa ikäluokkalähdöissä. Kakkossijoja on plakkarissa neljä kappaletta.

Ranch The Rockin ennätys on kova 14,9ake. Sen ruuna ravasi kolmevuotiskauden marraskuussa Kasvattajakruunun alkuerässä. Sijoitus oli kyseisessä kisassa neljäs. Myös Kymenlaakso-ajon karsinnassa Ranch The Rock oli neljäs.

Tämän kauden Ranch The Rock avasi maanantaina Kouvolassa vahvalla johtavan kupeelta tulleella kakkossijalla. Edelle vyöryi vain My Radio Gaga.

Ranch The Rock on Suomessa ja Ruotsissa kannuksiaan valaneen ”Sheriffin” eli Marschall Matchin vuotta nuorempi ja kaksinkertaisen SE-varsan ja Kasvattajakruunu-voittaja Time Matchin vuotta vanhempi veli.

”Soittelin vuodenvaihteessa Leppäsen Jarnolle, että pitäisi löytää hevonen, jolla pääsisi raveihin ja voisi saada vielä kymppejä tai satasia palkintorahaa. Jarno laittoi sitten sähköpostia, että tällainen olisi tarjolla. Kiinnostus heräsi heti. Sen verran ankaraa oli kaupankäynti, että ruuna juoksi maanantain starttinsa vielä vanhan omistajan nimiin ja siirtyi sitten vasta meille”, kertoo Antti Sangi.

”Alkututtavuuden perusteella kyseessä on kiltti hevonen. Se ei ole iso, sellainen 155 senttinen. Vielä ei ruuna ole ollut meillä valjaissa. Annetaan sille aikaa. Toivotaan, että kyseessä on tulevaisuuden nimi.”

Sangi kertoo innostuneensa raveista vuosituhannen alkupuolella.

”Tyttärille hommattiin ratsu, ja sitä ajettiin kärryilläkin. Siitä se lähti. Mun sisko Pirkko (Sangi) innostui lajista samoihin aikoihin. Hänellähän on ollut Äimäraution lämminveriliigan voittaja Hit That. Mulla on menestys vielä kiertänyt. Hevoset eivät ole olleet kovin lahjakkaita, ja valmentajassakin on varmasti ollut vikaa”, Sangi nauraa.

Sangin kimppakavereista Jussi Mäkinen on hänen vävynsä ja Ari Kotala puolestaan edellä mainitun äidin miesystävä.

”Olen koettanut houkutella tuttuja hyvän harrastuksen pariin”, Sangi sanoo.

Mäkinen tunnetaan entisenä pääsarjatason lentopalloilijana. Aiemmin Ettaa edustanut Mäkinen pelaa nykyään kakkossarjassa Oulun Kiskon riveissä.

Myös Sangilla on lentopallotaustaa. Hänkin on palloillut aikoinaan kakkossarjassa.

”Jussi on oikein innostunut raveista ja hevosista. Porukassa on ajeltu Noble Heart Novaa ja Oilhassania. Mulla on Limingan kunnalla työuraa jäljellä ennen eläkettä ehkä vielä ensi vuosi. Sitten on kunnolla aikaa paneutua hevosiin”, Sangi suunnittelee.