Sekava tilanne Hevosopiston ympärillä jatkuu – henkilöstötutkimus antaa myönteistä signaalia mutta johto saa lukea uutisista kantelusta aviin

Jarno Mela

Jakautuminen Hevosopiston ympärillä jatkuu. Jakolinjat kulkevat sekä hallituksen ja omistajien että henkilöstön välillä.

Kirjelmöinti Hevosopiston ylimääräisen yhtiökokouksen ympärillä jatkuu, vaikka varsinaiseen kevään yhtiökokoukseenkin on aikaa enää alle kaksi kuukautta.

Suomen Ratsastajainliitto (SRL), Suomen Hippos ja Ypäjän ja Jokioisten kunnat eivät tyydy Hevosopiston hallituksen päätökseen, että ylimääräistä kokousta ei pidetä.

Hevosopisto on saanut neljää omistajaa edustavien lakimiesten kirjeen, jossa vaaditaan ylimääräisen kokouksen pitämistä sekä uuden hallituksen ja puheenjohtajan nimeämistä.

Puheenjohtaja Thomas Stenius on pettynyt lukkiutuneeseen tilanteeseen. SRL:n uusi puheenjohtaja Marjukka Manninen ja Hippoksessa asiaa hoitava toimitusjohtaja Sami Kauhanen eivät ole olleet häneen asiasta yhteydessä suoraan, vaan osaomistajat ovat jatkaneet yhtiökokouksen vaatimista juristien voimin.

Stenius kertoo Hevosopiston tavoitelleen omistajien edustajia. "(Hippoksen uusi puheenjohtaja) Kari Eriksson on viestittänyt, että Kauhanen hoitaa asiaa mutta tämä ei ole meille vastannut."

Manniselta hän ei myöskään ole saanut vastausta.

"Minusta tämä on kiusantekoa ja yhtiön tarkoituksenmukaista vahingoittamista", Stenius napauttaa.

"Odotamme nyt, miten valtio-omistaja reagoi, jos ylimääräistä kokousta aiotaan tällä tavalla runtata väkisin läpi."

Ylimääräisen kokouksen pitämiselle ei nähty syytä, kun varsinaiseen yhtiökokoukseen on alle kaksi kuukautta ja yhtiön ja henkilöstön tilanne on muutenkin todella tiukka koronan aiheutettua jo toiset lomautukset vuoden sisään. Ne ovat nyt meneillään jaksotettuina pitkin vuotta niin, että Hevosopiston toiminta pyritään pitämään pyörimässä.

Valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), sekä Forssa eivät ole menettäneet luottamustaan Hevosopiston hallituksen ja johdon toimintaan. OKM päättää Hevosopiston toimiluvasta opetuksessa. Siten se seisoo myös koulutuksen määrärahojen päällä, jotka muodostavat suurimman osan koulutusyhtiön tuloista. Hevosurheilun valmennuskeskus ja muu palveluiden ja tapahtumien tuotanto kattaa 40 prosenttia tuloista.

Pitkittyvän hallinnollisen piinan keskellä kuuluu hyvääkin. Taloustutkimuksen teettämästä henkilöstötutkimuksesta on saatu ensimmäiset tulokset. Stenius on niistä hyvillä mielin.

"Saimme keskiviikkona alustavat tulokset ja niiden mukaan henkilöstön tilanteessa ei ole ongelmiin viittaavaa. Tuloksemme ovat kokonaisuutena Taloustutkimuksen asettamaan verrokkiyritysten ryhmään nähden parempia yhtiön vaikeasta tilanteesta huolimatta", puheenjohtaja toteaa.

Vastausprosentti oli 73. Yhtiön johto on saanut kuulla, että henkilöstön sisällä levitettiin viestiä, ettei tutkimukseen pidä osallistua.

"Jos näin on tapahtunut, tuo on todella hyvä osanottajaprosentti", Stenius katsoo.

Henkilöstötutkimuksen teki siis riippumaton Taloustutkimus, joka on maan suurimpia vastaavien henkilöstön hyvinvoinnin selvitysten tekijöitä niin eri toimialojen yritysten kuin julkisen sektorin puolella.

Stenius kertoo, että tulokset käydään ensin läpi henkilökunnan kanssa. Sen jälkeen ne julkistetaan pian myös omistajille.

Johto sai kuitenkin torstaina iltapäivällä kylmää vettä niskaansa. Horsemail.fi uutisoi, että Hevosopiston työntekijöiden joukosta on tehty kanne aluehallintovirastoon (avi).

Hyvin erikoiseksi tilanteen tekee se, että Horsemailin mukaan henkilökunta on ollut asiasta yhteydessä SRL:n Manniseen. Kun MT tiedusteli asiaa Hevosopiston johdolta, selvisi, että he lukivat kanteesta vasta Horsemailista.

Syksyllä MT selvitti aluehallintovirastolta, onko Hevosopistolta tehty työsuojeluilmoituksia. Niitä ei ainakaan kahdelta vuodelta taaksepäin löytynyt.

Marjukka Manninen myöntää, että Hevosopiston hallinnon tilanne on pitkittyessään mutkistunut. Hän aloitti SRL:n puheenjohtajana vuodenvaihteessa.

Manninen ei vastaa suoraan, onko Stenius ollut häneen yhteydessä yhtiökokousvaatimuksen suhteen.

"(Marraskuun lopulla pidetyssä) infotilaisuudessa keskustelimme. Mutta sen jälkeen viesti, joka Hevosopiston hallitukselta tulee, on sen laatuinen, että on aika hankalaa käydä suoraan keskustelua heidän kanssaan", Manninen sanoo viitaten siihen, että yhteyttä on ottanut sihteerinä toimiva lakimies Antti Linna.

Linna tunnetaan hevospiireissä tiukkana, jopa särmikkäänä persoonana. Hän on SRL:n alaisen huippu-urheilun johtoryhmän (Hujo) puheenjohtaja.

Myös Stenius on tullut Hevosopiston hallitukseen SRL:n piireistä. Hän on myös SRL:n hallituksen entinen jäsen.

Mannisen mukaan osakeyhtiön omistajilla on oikeus vaatia ja saada ylimääräinen kokous pidetyksi. Hän katsoo, että se on edelleen tarpeen pitää, vaikka aikaa varsinaiseen kokoukseenkin on vähän.

"Toki yhtiöllä on isoja taloudellisia ja toiminnallisia haasteita, mutta kärkenä ja kiireellisimpänä on henkilöstö ja johtamiskysymys", hän perustelee.

SRL:n hallitus haluaa Mannisen mukaan myös koko toiminnan auditoinnin, jotta nähdään, mihin suuntaan koulutusyhtiö on kokonaisuutena menossa ja miten valittu linja vastaa ympäristön muutoksia.

Suomen Hippoksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Kari Eriksson vahvistaa, että Hevosopistolta on oltu häneen yhteydessä ilmoittaen, ettei ylimääräistä yhtiökokousta pidetä.

"Hippoksen kanta on, että Hevosopiston hallitus ei nauti omistajan luottamusta. Asia on näin käsitelty hallituksessa ja vaatimuksessa ovat mukana myös SRL, Ypäjä ja Jokioinen."

Erikssonin edeltäjä Juha Rehula nimettiin pari päivää ennen vuodenvaihdetta pidetyssä Hippoksen hallituksen kokouksessa ehdolle Hevosopiston hallitukseen.

MT tavoitteli myös Ypäjän kunnanjohtajaa Tatu Ujulaa. Tämä vastasi sähköpostitse, että Hevosopiston tilanteessa ei ole uutta kommentoitavaa.

