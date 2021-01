Liisa Langin ja Jelena Tsezaksin uudet tuulet Kokemäellä

Ville Toivonen

Jelena Tsezaks, Liisa Lanki ja 11-aikainen Victoria Lane ovat kotiutuneet Kokemäelle.

Jelena Tsezaks ja Liisa Lanki muuttivat Kokemäelle kaksi ja puoli kuukautta sitten. Kokemäki oli suuntana ehkä hieman yllättävä, mutta selitys juuri sinne muuttamiselle on ymmärrettävä.

”Täällä oli tarpeeksi tilaa tarjolla”, Liisa Lanki toteaa. ”Sopivaa paikkaa etsittiin pari–kolme vuotta. On hankala löytää paikkaa, missä on tarpeeksi tilaa ja hyvät ajomaastot sekä tarhat. Pieniä, alle kymmenen karsinan paikkoja olisi tarjolla, mutta meillä on niin paljon hevosia, että tarvitaan paljon tilaakin.”

Nyt kaksikolla on Kokemäellä parikymmentä hevosta. Heidän vuokraamansa kokonaisuus muistetaan parhaiten Janne Ranta-Krenkun asema­paikkana. Tilalla on kaksi 12 hevosen tallia ja runsaasti pihattoja. Ranta-Krenkun aikaan tiloissa oli enimmillään yli 70 hevosta.

”Katsotaan hevosmäärää tilanteen mukaan. Vielä voidaan ottaa lisää, mutta tarkoitus on, että varsat, siitostammat ja siitosoriit olisivat jatkossakin Virossa. Siellä on nyt noin 15 hevosta.”

Tsezaks ja Lanki ovat suomalaisille ennestään tuttuja raviurheilijoita. Jelena ”Leena” Tsezaks, 44, alkoi jo lapsena käydä Tallinnan raviradan talleilla. Hän piti vuosia tallia yhdessä Liisan isän, 1990-luvun alussa Tallinnaan muuttaneen Risto Langin kanssa, mutta pitkään Tsezaks on vastannut toiminnasta yksin.

Nykyään Tsezaks ja Liisa Lanki, 24, pyörittävät tallia yhdessä.

”Kahdestaan ajetaan ja samalla suunnitellaan”, kaksikon puhenaisena toimiva Liisa kuvailee. Jelena ymmärtää suomea hyvin ja puhuukin sitä varsin sujuvasti, vaikka muuta alkuun väittääkin.

Kaksikon kotikieli on venäjä, ja heillä on myös venäläisiä asiakkaita. Valtaosa tallin hevosista on Tsezaksin firman JT Trotting Oü:n nimissä, mutta se ei kerro koko totuutta tilanteesta.

”Paljon on hevosia puoliksi muiden omistajien kanssa. Osa on suomalaisten kanssa, osa on puoliksi venäläisten omistajien kanssa. Olemme usein ostaneet puolikkaan, jos asiakas on halunnut hankkia hevosen”, Lanki kertoo.

Hevosiin on viime aikoina satsattu, ja tallin uusia tulokkaita ovat mm. Panther Face 10,6a, Remain In Light 12,3a, Victoria Lane 11,0a sekä Global Army 13,7a. Mielenkiintoisia ovat myös kolmevuotiaiksi kääntyneet Easter Dream ja Deep Trouble.

”Tavoite on pärjätä aikaisempaa paremmin ja aikaisempaa korkeammalla tasolla”, Lanki kuvailee.

”Olemme yrittäneet koko ajan parantaa. Sen takia siirryimme Tallinnan radalta pois ja olemme kasvattaneet itse hevosia. Olemme ostaneet siitostammoja ja siitosoriita, ja varsojen suvut ovat parantuneet.”

Viron raviurheilu on käymistilassa. Kilpailutoiminta Tallinnan vanhalla raviradalla on loppunut, ja uutta ravirataa rakennetaan parinkymmenen kilometrin päähän kaupungista.

”Kesällä pitäisi alkaa kilpailut uudella radalla, mutta paljon on vielä rakentamista”, Liisa Lanki toteaa. ”Virossa ei ole nyt kilpailutoimintaa, ja sieltä käsin olisi tosi hankala kilpailla, kun kulkeminen on koronan takia vaikeaa.”

Uudesta radasta voi toivoa uutta nostetta Viron raviurheilulle.

”Vähän hevosia, vähän valmentajia, yksi ravirata. Siinä se”, Lanki summaa tilanteen. ”Toivotaan, että tilanne lähtee parempaan suuntaan. Palkinnoistahan kaikki riippuu.”

Virossa on matalamman kustannustason takia ollut perinteisesti melko paljon suomalaisia ja ruotsalaisia hevosia, etenkin varsavuosiaan viettämässä.

”Meillä on ollut myös paljon aikuisia hevosia kuntoutumassa. Monet niistä eivät ole juosseet meiltä ollenkaan kilpaa, vaan palanneet sitten muualle kilpailemaan”, Lanki huomauttaa.

Viron menestynein raviurheilija on Jevgeni Ivanov, joka on viime vuodet rakentanut uraansa lähinnä Ruotsissa. Siirtyminen Ruotsiin oli myös Tsezaksin ja Langin harkinnassa.

”Se oli toinen vaihtoehto, mutta olemme käyneet enemmän kilpailemassa Suomessa ja tämä on melkein kotimaa. Ja Vanjali on suomenhevonen, eikä sille olisi lähtöjä Ruotsissa.”

Pasi Leino

Liisa Langin ratsastama Vanjali on suomenhevosten kärkinimiä montéssa.