Lauantaina Vermossa starttaava 10,0-aikainen Shotproof vaihtoi omistajaa - ”Lasku on jo sähköpostissa”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Björn Goop otti tuntumaa Shotproofiin keväällä 2019 Vermossa. Kyseinen kisa päättyi hpl-tuomioon.

Pari kautta Suomessa vaikuttanut ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksessa kisannut Shotproof on siirtynyt Jukka Mämmelän ja Tommi Jaaran omistukseen. 8-vuotias Yankee Gliden poika muuttaa Mauri Jaaran treeniin. Shotproof on voittanut uransa 64:sta kilpailustaan kymmenen. Muita totosijoja on kertynyt sarakkeisiin 14 kappaletta.

Shotproof on ravannut radoilta rahaa lähes 147 000 euroa. Norjassa päivänvalon nähnyt ruuna on kilpaillut syntymämaansa ja Suomen ohella myös Tanskassa ja Ruotsissa.

Meikäläisiltä kaviourilta arvokkain meriitti on Teivon avoimen Toto75-sarjan ykkössija elokuussa 2019. Ulkomaan uransa aikana Shotproof kuului Norjassa ja Tanskassa ikäluokkansa kärjen tuntumaan. Ruuna voitti 3-vuotiaana Prinsessa Märtha Louisen pokaalilähdön ja sijoittui kovatasoisessa Jarlsberg Grand Prix'ssä vuotta vanhempana kolmanneksi edelleen voimassa olevalla ennätystuloksellaan 10,0. Edellä maalissa olivat vain Phantasm Soa ja viimekeväinen Elitloppet-sankari Cokstile.

Shotproofin aiemmassa omistajatallissa, Maltalle rekisteröidyssä Team Higueron Westissä on mukana pokeriammattilaisia.

”Raunion Tapani tarjosi hevosta Jaaran Tommille. Siitä alettiin sitten asiaa miettiä ja pyöritellä. Kaupat syntyivät lopulta aika helposti. Lasku on jo sähköpostissa. Shotproof juoksee tänään kuitenkin vielä vanhojen omistajiensa nimiin”, kertoo Jukka Mämmelä Vermon toisessa lähdössä kilpailevasta hankinnastaan.

Matka kohti Pohjois-Pohjanmaata ja Mauri Jaaran Ruukissa sijaitsevaa tallia alkaa alkuviikosta.

”Mäki-Tulokas tuo hevosen tiistaina Teivoon. Pohjolan Ville ottaa ruunan sieltä kyytin, ja hän tuo sen sitten Kaustiselle, mistä matka jatkuu Maurille. Jos Shotproof on tänään hyvä, niin sitten ruuna ilmoitetaan mukaan Oulun ensi lauantain Kavioliigan osakisaan. Pohjoisen ykkössarjoissa on tilaa, ja sinne tähdätään”, Mämmelä valaisee.

Jukka Mämmelä ja Tommi Jaara ovat kokeneita ja lajiin paljon satsanneita hevosenomistajia. Mämmelä laskee, että hänellä on ollut vuosien varrella yksin tai yhdessä omistuksessaan satakunta ravuria.

”Meillä oli isän (Kalevi Mämmelä) kanssa aikoinaan sellainen hevonen kuin Ivanhoe. Se oli vuoden 1980 Derbyn finaalissa, mutta laukkasi siellä”, Mämmelä muistelee 40 kertaa voittaneesta vuonna 1976 syntyneestä ruunasta.

Mämmelän K.A.J.-Tallin kantatamma on amerikkalaismenijä Aerobicize, joka menestyi radoilla 1980- ja 90-lukujen taitteessa mukavasti.

”Sitä tammasukua on mulla kotona vielä yksi joutotamma, mutta katsotaan, astutanko sitä enää”, Mämmelä miettii.

Mämmelä kertoo heidän kasvattiensa määrän nousevan noin viiteenkymmeneen. Paras kasvatti on ollut 22 kertaa maaliviivan ensimmäisenä leikannut Home Set, joka kilpaili Pekka Korven väreissä.

Miss Mythos on Mämmelän toinen starttihevonen. Sekin valmentautuu Jaaran hoivissa.

”Tamma ei ole mennyt ihan sillä tavalla kuin on odotettu. Sillä on ollut pientä vaivaa, mutta jos palaset loksahtavat kohdalleen, parempaa voi olla tiedossa. Varsoista mielenkiintoinen on Core Catcherin kolmevuotias pikkuveli Concave. Maurilla ainakin on siitä odotuksia”, Mämmelä kertoo.

Reilu kuusikymppinen Mämmelä on syntynyt Raahessa, mutta hänen tallinsa on Pattijoen puolella. Menestyksekkäistä ravureistaan ja perinneherkustaan limppisopastaan tunnettu Pattijoki liitettiin vuonna 2003 Raaheen. Aihe on edelleen monelle pattijokelaiselle arka.

”Kyllä mää sanon olevani raahelainen, ja asun Raahen Pattijoella. Moni pattijokelainen saattaa ottaa itseensä, jos heitä sanoo raahelaiseksi, joten tarkkana kannattaa olla”, vinkkaa Mämmelä pilkettä silmässään.