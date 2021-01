Prix d'Amerique voitto ilman yleisöä jätti Björn Goopin mietteliääksi - Olle Goop ei säästellyt tunteitaan

Gerard Forní

Tätä valjakkoa ei koronat eikä muut asiat pysäytä. Face Time Bourbonin ja Björn Goopin toinen yhteinen Prix d'Amerique tuli suvereenilla esityksellä.

On erilaisia versioita Prix d'Ameriquesta, joka ajettiin pyhänä 101. kertaa. Viime vuonna katsojia oli paikan päällä vellova meri: 40000 ihmistä. Tänä vuonna väkeä oli Vincennesin radalla järjestäjien laskelmien mukaan 527. Vain starttihevosten välttämättömät taustavoimat saivat tulla paikalle ja omistajista ainoastaan yksi henkilö per hevonen. Mediakin pysyi luonnollisesti kotona. Lehdistötilaisuus järjestettiin netissä.

"Face Time Bourbon voi erinomaisesti startin jälkeen", raportoi sankariohjastaja Björn Goop, joka vaikutti maskissaan lehdistön haastateltavana melko totiselta onnistumisensa huomioonottaen.

"Ori söi ja joi ja vaikutti voivan loistavasti lähdön jälkeen. Käytökseeni vaikuttaa maailmantilanne. Ei ole samanlaista ilon tunnetta, kuin aiemmissa voitoissa (Face Time Bourbonilla viime vuonna ja Timo Nurmoksen valmentamalla Readly Expressillä 2018, Ready Cashin poika sekin, kuten Face Time Bourbon), maailmantilanteesta johtuen. Olin omissa maailmoissani, kuplassa, maalilinjan jälkeen. Kuin aika olisi pysähtynyt. Sitten heräsin yleisön puuttumiseen. Siitä on vaikea saada koko kroppaan ulottuvaa riemua aikaiseksi, vaikka tottakai tuntuu hyvältäkin. Isä ja äiti (Olle ja Annika Goop) sen sijaan osasivat näyttää tunteitaan ainakin puhelinkeskustelustamme päätellen. He juhlivat nyt kotona. Isäni itki, kun puhuimme puhelimessa."

Yksi kisan jälkeisen lehdistötilaisuuden isoista kysymyksistä oli sankarin jatko, lähiviikkoina ja kauempana tulevaisuudessa. Esimerkiksi seuraava startti, Prix de France kahden viikon kuluttua vai ei, kiinnostaa monia. Siellä vastaan olisi tulossa Italian superori Zacon Gio (i. Ruty Grif, Varennen poika) Holger Ehlertin tallista - hevonen joka johtaa keskinäisiä kohtaamisia Face Time Bourbonia vastaan 2-0. Zacon Gion hoitaja on suomalainen Talvikki Niiniketo. Goop ei vastaa Prix d'Amerique -voittajan päivittäisestä hyvinvoinnista, mutta hän kertoi silti kuulleensa oriin suunnitelmista. Voittajaoriin valmentajahan on normandiassa vaikuttava Sebastien Guarato - suurin omistaja taas italialainen Antonio Somma.

"Prix de France on ohjelmassa. Tulevaisuudessa ori saattaa jonain vuonna matkustaa Amerikkaan kilpailemaan, kuten tallikaverinsa Bold Eagle (Ready Cash) teki. Sellaisesta suunnitelmasta on ainakin puhuttu. Onko suunnitelmissa Elitloppetia tänä vuonna tai jatkossa, sitä en osaa sanoa."

Kakkosen Davidson du Pontin (Pascha du Pont) ohjastaja Jean-Michel Bazíre ei myynyt maataan. Hän selvästi kaavaili revanssia parin viikon päähän:

"Face Time Bourbon on loistava hevonen, ja se oli tänään erittäin hyvä. Davidsonkin oli, mutta tottakai olen hieman pettynytkin. Yksi sampanja toki avataan, kun kotiin päästään. Prix de France on seuraavaksi ohjelmassa. Zacon Gio on myös kova hevonen, mutta sen ei tule olemaan helppoa ottaa voittoa Vincennesissä."

Gu d'Heripre (Coktail Jet) oli tämän vuoden tuore viisivuotias, ja ori täytti paikkansa vahvasti kolmossijalla. Se sai heti hyvät asemat, vaikka aiemmin lähteminen on ollut välillä jähmeää. Viime vuoden nuoren sankarin Face Time Bourbonin veroiseen suoritukseen sillä ei kuitenkaan ollut voimia. Tässä saadaan perspektiiviä myös Face Time Bourbonin viime vuoden voittoon samanikäisenä kuin Gu d'Heripre nyt. Kärkikaksikko yksinkertaisesti karkasi kirivaiheessa viisivuotiaan ulottumattomiin.

"Gu d'Heripre oli aiempaa rauhallisempi ja parempi tänään", Philippe Billardin hevosten vakio-ohjastaja Franck Nivard kertoi.

"Pääsimme hyviin asemiin. Vastassa oli vain nyt kaksi liian kovaa, hevonen teki voitavansa."

Suomalaisittain sunnuntai oli pettymys. Kakkoslähdössä Prix Jean Rene Gougeonissa oli listoilla peräti kolme suomalaishevosta tavoittelemaan 36000 euron ykköspalkintoa, mutta sekä Martin De Bos että Whole Lotta Love joutuivat jäämään pois. Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistama Bazíren tallin Sobel Conway sen sijaan pelattiin lopulta lähdön suosikiksi, mutta sekään ei ollut onnettaren suosiossa. Ruuna jäi tallikaveri Valzer Di Poggion takana toisessa parissa ulkona maaliin saakka pussiin. Jean-Michel Bazíren oma ajokki, tallin kolmas hevonen lähdössä, Feydeau Seven (Redeo Josselyn) kiri lopun selvästi vauhdikkaimmin.

Suomalaismenestystä Vincennesistä toi sentään viisivuotislähdön Prix Bold Eaglen johtavan rinnalta vienyt Aetos Kronos, joka on asiaankuuluvasti Bold Eaglen poika. Bazíre ohjasti tätäkin voittajaa. Ruotsin "kansalaisuuden" omaava Aetos tuli Pariisiin Halmstadista Jerry Riordanin tallista. Kronos-hevosiahan kasvattaa italialainen Antonio Carraretto. Aetos Kronoksen hoitaja puolestaan on suomalainen Heli Tarrimaa, jonka tammikuu on mennyt suurimmaksi osaksi Pariisin lähellä Grosboisin valmennuskeskuksessa Aetoksen kanssa. Ykköspalkinto tässä kisassa oli 45000 euroa.

Face Time Bourbon oli suurin sankari, mutta tässä Prix d'Ameriquen 2021 vastuulliset päähenkilöt: keskellä pääomistaja Antonio Somma Italiasta, Björn Goop, Sebastien Guarató ja oikealla Ranskan ravijärjestön puheenjohtaja Jean-Pierre Barjon.