Kari Lähdekorpi kylmäverisillä kaupoilla - lahjakas 5-vuotias vauhtihirmu Mo Sjur Rommen kautta Suomeen

Anu Leppänen

Kylmäveristä hommaa! Kari Lähdekorpi osti lahjakkaan viisivuotiaan Mo Sjurin. Kimppaan lähti mukaan Arvo Ylitalo. Mo Sjur suuntaa aluksi treeniin Joakim Elfvingille.

Kari Lähdekorven uusi hankinta Mo Sjur on todellinen lahjakkuus. 5-vuotias on ravannut kilpaa 18 kertaa. Voittoja on lohjennut viisi, kakkosia kuusi ja kolmosia kolme kappaletta. Oriin tienestit ovat hieman päälle 61 000 euroa.

Ennätyksensä 23,2aly Mo Sjur viiletti nelivuotiskauden lokakuun voittokisassaan Gävlessä. Keskipitkän matkan tasoitusajossa ori on noteerannut haamutuloksen 24,6. Se syntyi syyskuussa Bergsåkerissa Mo Sjurin sijoituttua supertähti Grisle Odin G.L.:n kannoilla kakkoseksi.

Norjan Derbyssä Mo Sjur oli kuudes.

Bork Odinin poika on kilpaillut Jan Roar Mjölnerödin valmennuksessa koko uransa. Hän on ohjastanut yhtä lukuun ottamatta oriin kaikki startit. Mo Sjurin tuleva treenari on jo mietittynä.

”Ori menee Elfvingin Joakimille Rommeen. Jocke on mun mielestä kova äijä. Jatkossa Mo Sjur on tarkoitus tuoda Suomeen. En tiedä vielä mihin ori täällä sitten menee. Viisivuotiaalle kylmäveriselle on Suomessa tarjolla ainakin Tawaststjernan Muistoajo”, Kari Lähdekorpi pohtii.

Suurin osa Elfvingin hevosista on lämminverisiä, mutta menestystä on tullut myös kylmäverisillä.

”Ja on sitä paitsi tosi mielenkiintoista katsoa, mitä lämminveritreenari saa aikaan kylmäverisellä. Sieltä voi löytyä uusia vaihteitakin. Mo Sjurilla on ajettu jo ilman etukenkiä, joten se kortti on käytetty”, Lähdekorpi miettii.

Hän jatkaa, että Mo Sjur on ensimmäinen hänen omistamansa kylmäverinen. Suomenhevosia hänellä on ollut muutamia.

”Vuonna 1978 oli yksi, ja sitten tällä vuosituhannella Villikamu. Lisäksi olin Hietakankaan Esan kimppasuomenhevosessa mukana, mutta se ei tienannut euroakaan”, Lähdekorpi muistaa.

Miten idea kylmäverisestä lähti liikkeelle?

”Meidän Pekka oli ajatusta vastaan, mutta laitoin silti Perssonin Jannelle viestin, että voisin ostaa kylmäverisen, mutta en sellaista, joka on ollut hänellä treenissään. Mo Sjurin aiempi omistaja oli 75-vuotias mies, joka luopui hevosesta ensin valmentaja Mjölnerödille, ja hän myi oriin sitten mulle”, Lähdekorpi aloittaa.

”Kysyin, että onko tässä koira haudattuna? Miksi joku haluaa myydä näin lahjakkaan hevosen? Mutta kun kuulin taustat, niin asia oli selvä. En yrittänytkään tingata, vaan otin oriin sillä hinnalla, millä sitä tarjottiin. Kallis se oli. Sillä rahalla olisi saanut tosi kovan lämminverisen. Sukua en selvittänyt, mutta Norjan Lauri Hyvönen sanoi, että Mo Sjur menee tosi kovaa ja on kehittynyt hirveästi loppukesästä.”

Lähdekorpi jatkaa, että Mo Sjurin kauppa on sovittu ja lasku on hänen sähköpostissaan. Ori matkaa Rommeen uuden treenarinsa luokse pikimmiten. Lähdekorven kanssa useita hevosia omistava Arvo Ylitalo lähti Mo Sjuriin mukaan.

”Aluksi tarkoitus oli pitää ori itselläni. Arvo kuitenkin sanoi, että hän voi lähteä mukaan, jos oria ei tuoda Suomeen, kun hän on kuitenkin suomenhevoskasvattaja. Sanoin, että kyllä Mo Sjur tulee Suomeen, ja Arvo lähti silti mukaan. Nyt kun meillä on kaikenlaisia ravureita yhteisomistuksessa, niin hän kysyi vain, että ei sulla olisi mitään laukkahevosta?”, Lähdekorpi nauraa.