Iikka Nurmosen ja kaksinkertaisen Solvallan valloittajan polut kohtasivat jälleen

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmonen on ohjastanut ison osan Lovemoren uran starteista, ja onpa tamma ollut hänellä jo aiemminkin treenissä. Lovemoren emälinja on mielenkiintoinen, sillä toisen emän kohdalta löytyy 1990-luvulla uraa luonut ikäluokkatähti Victory Queen.

7-vuotiaan Lovemoren tie on vienyt jälleen Iikka Nurmosen treeniin. Kun Nurmonen oli puolisonsa Jenni Tuokon kanssa Ruotsin-visiitillä viime keväänä, Lovemore vaikutti pariskunnan hoivissa neljän startin ajan. Näistä kisoista yksi päättyi voittoon ja kaksi kakkoseen. Alku-uransa Lovemore oli Timo Hulkkosella treenissä. Viime ajat tamma on ollut Petri Salmelan valmennuksessa.

Lovemore on ravannut 42 starttia statistiikalla: 6-5-3. Love Youn tytär sijoittui nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa viidenneksi ja Arvid Åvallin Tammaderbyssä kuudenneksi. Uran arvokkain ykkönen tuli viime elokuussa Solvallasta Berndt Lindstedtin tammalähdöstä. Täysosuman arvo oli 100 000 kruunua. Nettitalli Oy:n kasvattaman ja omistaman Lovemoren voittosumma on 42 548 euroa. Ennätys kirjataan lukemin 12,0.

”Pari viikkoa Lovemore on tässä ollut. Silloin Ruotsissa me ajettiin tammalla ehkä turhankin tiuhaan kilpaa. Lovemore tuntuu nyt jopa paremmalta kuin niihin aikoihin. Talvi treenaillaan, eikä kiirettä radoille ole. Tähtäimet ovat kesässä”, Iikka Nurmonen sanoo.

Hauska sattuma on, että Nurmosen ja Tuokon tallissa on Lovemoren ohella Love No More. Suvun puolesta tammojen ainoa yhdistävä tekijä on isä Love You.

Tallinsa menestysnimien Better Bossin ja Amazing Warriorin kuulumisista Nurmonen raportoi seuraavaa:

”Better Bossin kanssa odotetaan kevättä. Ruunaa on treenattu paljon, ja vähän on arvottu, aloitetaanko jo hokeilla vai ei. Ehkä kuitenkin kesäradoilla tullaan vasta ulos. Amazing Warriorilla oli yskää, ja ruunan jalkoja hoidettiin samalla. Tarkoitus oli laskea koko talvi kilpaa, mutta nyt ei ole oikein mielekkäitä sarjojakaan. Ajetaan harvakseltaan ja odotellaan Amazing Warriorinkin kanssa kevättä. Molemmat ovat vielä rahasarjoissa, eikä sen suurempia tavoitteita ole asetettu. Kevät kertoo sitten tarkemmin, mihin tähdätään. Amazing Warrioria ei ole maksettu mukaan Suur-Hollolaankaan.”