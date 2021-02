Kovalla prosentilla kaksariin yltänyt Bring Me Bajern kohti Kolaria - eläköitynyt Buck Boko edelleen tallin päällikkönä

"Nyt on menty vähemmällä hevosmäärällä", sanoo Vaattojärvellä neljää starttihevosta treenaava Anna Niva. Vierellä seisoo hänen miehensä Mikael Niva, vuoden 2013 amatööriohjastajien Suomen mestari.

Aiemmin Håkan K. Perssonin treenissä kisannut Bring Me Bajern muuttaa Suomeen ja Länsi-Lappiin. Ruunan osti kimppa, johon kuuluvat Niva's Stable eli pariskunta Anna ja Mikael Niva, Pohjoisen ravialueen tiedottaja Teemu Kangas sekä Sakari Enbuska ja Mikko Kangas. 5-vuotias S.J.'s Caviarin poika menee Kolarin Vaattojärvelle Anna Nivan valmennukseen.

Bring Me Bajern on kilpaillut urallaan 20 kertaa ja menestys on ollut mukavaa. Ruuna on voittanut neljästi ja ollut viidesti toinen. Bring Me Bajernin ennätys lyhyeltä matkalta on 12,0 ja täydeltä matkalta 13,3. Radoilta ruuna on ravannut rahaa lähes 30 000 euroa.

Bring Me Bajern on suvukkaan emänsä M.T.Incrediblen esikoinen. M.T.Incredible kuuluu 11 haamumaileria käsittävään sisarusparveen.

”Bring Me Bajern on luultavasti perjantaina täällä meillä. Sen enempää en tiedä, mitä nyt olen startteja katsellut. Jännä nähdä, minkälainen ruuna sieltä tulee. Mukava starttihevonen pitäisi olla kyseessä. Hyvillä mielin otetaan tulokas vastaan”, Anna Niva valaisee.

Tallin entiselle lippulaivalle, montén Pohjoismaiden mestarille ja urallaan 43 kertaa ykköseksi yltäneelle, Buck Bokolle tuli kilpailuikä vuodenvaihteessa täyteen. Olisiko Bring Me Bajernissa jopa Buck Bokon manttelinperijäksi?

”Toivotaan näin!”, nauraa Niva ja jatkaa:

”Josko Bring Me Bajernin kanssa päästäisiin kiertämään vähän isompiakin kisoja. Buck Boko viettää täällä Vaattojärvellä eläkepäiviään, ja kyllähän ruuna on edelleen tallin johtaja. Se tarkkailee valppaasti muiden touhuja.”

Nivalla on valmennuksessaan nyt neljä starttihevosta, ja lisäksi tallissa asustaa perheen poni. Aiemmin Nivat kävivät ahkerasti myös Norjassa Harstadissa kisaamassa, mutta viime aikoina visiittien tahti on harventunut – tai jopa loppunut tyystin.

”Koronan vuoksi on käynyt näin. Jos rajat eivät nyt olekaan olleet ihan kiinni, niin ei kaukanakaan siitä. Karanteenia on tullut kun siellä käy, joten ei ole sitten lähdetty. Loppuvuodesta yhdessä vaiheessa pääsi hetken helpommin käymään, mutta sitten jälleen homma vaikeutui”, Niva kertoo.

”Harstadissa taso on noussut ja palkinnot ovat laskeneet, eikä sinne muutenkaan ole kannattanut lähteä vähäisellä hevosmäärällä. Kiva Harstadissa on kyllä vierailla, siellä on hyvät puitteet, ja kun korona hellittää, niin varmasti aletaan taas käydä.”

Lapissa on totuttu taittamaan taivalta. Nivojen reissu Harstadiin toimikoon tästä esimerkkinä.

”Matka kestää sen kahdeksan tuntia yhteen suuntaan. Yleensä ollaan reissussa yötä, joskus vierähtää jopa pari yötä, riippuen ravien ajankohdasta. Tullihan siellä säätelee kulkemista, eikä Kilpisjärven tulli ole aina auki”, Niva taustoittaa.