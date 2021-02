Savoon uutta kylmäverimeininkiä: Trö Loke Norjasta "Tappi" Hoikalle

Tapio Hoikan albumi

Tältä näyttää Tapio Hoikan uusi vahvistus Norjasta: Trö Loke. Valmentaja vaikuttaa tyytyväiseltä hankintaansa.

Kuusivuotias Trö Loke on juossut urallaan 28 starttia totosijoin 8-6-6 Åsbjörn Terngsareidin valmennuksesta. Voittosumma on 201500 Norjan kruunua. Tengsareid on Etelä-Norjan valmentajia - kotirata on Jarlsberg. Moe Odinin poika ei ehtinyt mukaan ikäluokkalähtöihin, vaan sillä ajettiin koelähtö nelivuotissyksyllä. Sen jälkeen menestystä on tullut tasaiseen tahtiin pelkästään Norjan lähdöistä. Nyt ruuna saa opetella suomea ja savoa tv:stä tutun Tapio "Tappi" Hoikan opastuksella.

"Puhuttiin kaverini Jussin kanssa, että tarvittaisiin uusi hevosprojekti", kertoo Hoikka.

"Mietittiin, että haluttaisiin musta tähtipäinen Norjan kylmäverinen, ja pantiin verkot vesille. Nyt tärppäsi. Trö Loke on ollut suosikki melkein kaikkiin startteihinsa ja myös pärjännyt. Se on tosi komia - juuri ollaan kuljettamassa hevosta kotiin."

Tästä pääset Trö Loken Norjan tilastoihin.

Trö Loke ja tuore valmentajansa.