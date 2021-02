Voitokas Diamond Lord Hornet-mekaanikon talliin - ”Todellinen herrasmies, ihan kahdella sormella ajettava”

Ville Toivonen

17 voittoa narutellut Juha Luusuaniemi aikoo luottaa Diamond Lordin ohjat ammattikuskeille. Luusuaniemen uran arvokkaimmat ykköset ovat tulleet Norjan Harstadista Seeking Secondsilla.

Uransa 22:sta kisastaan kuusi voittanut ja viisi muuta totosijaa saalistanut Diamond Lord on muuttanut Leppävirralta Lappiin. 14,1-aikaisen Surprise Lordin pojan uusi omistaja on Marianne Luusuaniemi, ja hänen miehensä Juha Luusuaniemi on ottanut valmennusvastuun.

”Miehän olen vain tallirenki, hevoset eivät ole koskaan olleet minun omistuksessani”, Juha Luusuaniemi nauraa.

Hän kehuu tulokasta vuolain sanankääntein.

”Ruuna on todellinen herrasmies, ihan kahdella sormella ajettava. Huomaa, että hevonen on tullut ammattilaiselta. Diamond Lord ei paina eikä röyhää.”

Kaupat entisen omistajan Timo Hulkkosen kanssa tehtiin jo tammikuisen Killerin startin aikoihin, mutta vasta Oulun 6. helmikuuta ajettujen Toto75-kisojen jälkeen Diamond Lord muutti Rovaniemen Sinettään.

”Jyväskylän tammikuun kisan tienestit menivät jo puoliksi. Ruuna jäi 21. tammikuuta pois, kun veriarvoissa oli huomauttamista. Timo sanoi, että heiltä ei sairas hevonen lähde maailmalle. Näin ruunan tulo lykkääntyi sitten helmikuulle”, Juha Luusuaniemi kertoo.

Diamond Lord oli jo aiemmin talvella ostettu Etelä-Suomeen, mutta kauppa purkaantui. Ruunalla on kurkku leikattu, mutta asia on Luusuaniemen mukaan hallinnassa.

”Siinä oli taustalla joku rokotusjuttu, ja oliko sitten vasen äänihuuli halvaantunut. Diamond Lord leikattiin Tampereen hevosklinikalla. Vamma ei näy mutta se kuuluu. Kaikkien hevosten hirnuntahan on erilaista, mutta ”Tanella” se vasta omalaatuista onkin.”

Diamond Lord avaa uusista väreistä sunnuntaina Äimärautiolla. Ruuna ravaa päivän seitsemännessä lähdössä. Luusuaniemen odotukset ovat korkealla.

”Lähtöpaikkahan on pikkuisen ulkolaidassa, mutta ruuna osaa avata reippaasti. En neuvo Pohjolan Villeä, mutta toivon, että hän ajaa sillä tavalla, että se palvelee hevosta pitkällä tähtäimellä. Tanen entinen hoitaja Annaleena Peippokin sanoi, että hevonen on ihan elämänsä kunnossa. Se palautui hänen mukaansa viime kisastaan hyvin, ja henkikin kulki.”

”Tuskin me on onnistuttu ruunan kuntoa pilaamaan tässä ajassa. Hevonen on syönyt hyvin, ja se matkustaa moitteetta, mikä on iso asia, kun täältä napapiirin pohjoispuolelta on pitkä matka kaikkialle.”

Juha Luusuaniemi on ammatiltaan Hornet-mekaanikko. Hän kertoo olleensa puolitoista vuotta sotilasvirastaan eläkkeellä.

”55-vuotiaana pääsee armeijan leivistä eläkkeelle. Jos siinä iässä jäät sohvalle makaamaan, niin sinne kasvat kiinni. Jatkan siis Hornetien mekaanikkona siviilipuolella. Teen töitä vuoden kerrallaan. Mukavalta tuntuu lähteä hommiin, kun ei ole pakkoa.”

Lentokonemekaanikko Luusuaniemi työskenteli aiemmin Hawk-hävittäjien parissa. Niiden kyydissä tuli lennettyäkin, mutta Hornetin hytissä hän ei ole ilmaillut.

”Mulla oli Hawkeihin matkustajan kelppari voimassa, ja jos sattui olemaan töissä joutoaikaa, niin hyppäsin takapenkille ookaamaan. Olin siellä niin paljon, että minulle olisi voinut maksaa lentolisää”, Luusuaniemi juttelee.

”Hawkit ovat sellaisia höyrykoneita Horneteihin verrattuina. Joskus ilmassa pilotti nosti kädet ilmaan ja sanoi, että otahan ohjat. Taivaalla kun vedät sata metriä sivuun, niin vielä eivät pensaat rapise kyljissä.”