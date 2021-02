Hyviä uutisia: Evartti pääsee tänään hevossairaalasta kotiin

Terhi Piispa-Helisten

Hallitsija Evartti pääsee tänään palaamaan Pihtiputaan kuningaskuntaansa läheisten ihmistensä luokse.

Vappuäijän kanssa kohti Lahden jalostuspäiviä ajelevalla Antti Ojanperällä oli kerrottavanaan myönteisiä uutisia hallitsevasta ravikuninkaasta Evartista.

”Tänään haetaan Evartti Viikistä kotiin. Ori voi ihan hyvin, ja tyytyväinen saa olla”, Antti Ojanperä sanoo.

Hänen mukaansa Evarttia hoidetaan kotitallissa tarkasti.

”Pulsseja ja lämpöjä tarkkaillaan sekä tietenkin hevosen yleistä olemusta. Oriilla on vielä lääkitys päällä. Ulkona käydään käppäilemässä ja kuivamatolla kävellään. Kun kyseessä on treenattu hevonen ja sen rutiinit pysäytetään, niin ongelmia voi tulla. Senkin vuoksi on tärkeää liikkua.”

”Terävänä tässä saa olla. Koko ajan tarkkaillaan, ettei oriille tule kipukohtauksia. Niitä on Viikissä tullutkin.”

Ojanperä tiimeineen elää Evartin kanssa hetken kerrallaan.

”Ei tässä auta mitään suunnitella, viikkoja mennään vielä epävarmoissa tunnelmissa. Mutta edelleen se suunta on oikea, ja siitä saa kyllä olla iloinen.”