Marschall Match lähti Jonna Irriltä - Pekka Korpi uusi valmentaja

Tomi Kaminen

Marschall Match on ollut koko tähänastisen kilpauransa ajan Irrien valmennuslistoilla, ensin Tuijan sitten Jonnan lisenssin alla. Nyt "Seriffi" muuttaa omistajansa Reima Kuislan mukaan Vihtiin Pekka Korven treeniin.

Reima Kuisla osti viime vuoden lopulla järjestetystä Raviliiga-hevosten huutokaupasta itselleen Tapparan Marschall Matchin muhkeaan 81 100 euron hintaan. Ruuna jatkoi kaupan jälkeenkin Jonna Irrin valmennuksessa Julmyrassa, ja uudelle omistajalleen Marschall Match avasi arvokkaalla Bergsåkerin V75-voitolla 9. tammikuuta.

Sitä seuranneet kaksi kisaansa ruuna kuitenkin pilasi laukkojen vuoksi. Hevonen on edelleen Julmyrassa, mutta ei enää Irrin tallissa.

”Marschall Match on tällä hetkellä Korpien Julmyran tallissa. Toivomus on, että ruuna siirtyy siitä Huhmariin Pekka Korvelle”, Kuisla kertoo.

Hän jatkaa, että Marschall Matchia on hoidettu klinikalla.

”Viat eivät korjaantuneet kerrasta, vaan hoidot joudutaan uusimaan. Hevonen ei ole pahemmin loukkaantunut mistään, mutta sitä piti huoltaa monesta paikasta. Ruunahan oli viime starteissaan epävireinen. Hevosta pitää nyt laitella huolella ja sen jälkeen treenata. Se ottaa sen ajan minkä se ottaa, Pekka sen päättää. Pari kuukautta menee varmasti ennen kuin radoille päästään.”

Marschall Matchin tili näyttää 87 299 euroa. 5-vuotias ruuna on voittanut uransa 37:sta kisastaan 11 ja ottanut kuusi muuta totosijaa. Arvokkain meriitti on 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun ykkönen. Marschall Match on voittanut niin Ruotsin kuin Suomen 75-tasolla.