Melkko ja Soronen ensimmäiset katsastamassa Ruotsin huippuvarsoja

Madelen Ohlzon

Janne Soronen ja Katja Melkko suvukkaassa seurassa: tuore vuosikas tammavarsa Exposed Sox on Face Time Bourbonin ensimmäistä ikäluokkaa ja emäkin on tuttu: Dicey Spicey.

Långeruds Gård kasvattaa paitsi omia Zon-sukunimisiä hevosiaan, myös monen ison ruotsalaiskasvattajan, ja suomalaistenkin, varsoja tilaustyönä. Kartano sijaitsee Pohjoismaiden suurimman Vänernjärven koillisnurkalta Kristinehamnissa - suurin piirtein Örebron ja Färjestadin ravien puolivälissä. Tilalta löytyy suuromistajien SRF Stablen Lennart Ågrenin ja Stall Zetin hevosia, muiden muassa. Lisäksi Långerudissa on suomalaisten Tuulilaukka Oy:n (Mika Vihelä) ja kumppaneiden kaksi tammaa sekä Antti Peltolan High Of Love (Trixton) kantavana ME-ori Six Packista (Muscle Mass).

Melkko ja Soronen ratsastavat menestysaallolla, ja haussa näyttää olevan myös uusia tähtiä talliin. Långerudin isäntäväki Madelen ja Torbjörn Ohlzon ottivat vieraat vastaan sydämellisesti, vaikka aika on mikä on. Facebookissa he julkaisivat, että "vuoden ensimmäiset valmentajavieraat kävivät", yllä näkyvän kuvan kera.

Linkki Långeruds Gårdin facebook-sivulle.

Kuvan varsa on siis Face Time Bourbonista. Emä Dicey Spicey (Broadway Hall) puolestaan on Mika Vihelän aikanaan Amerikasta tuoma menestystamma. Se juoksi Harri Koivusen ja Stig H. Johanssonin valmennuksessa ennätyksekseen 12,6, voitti 12 kertaa 34 startissaan ja tienasi 848494 kruunua. Dicey Spiceyn poika Martin De Bos (Maharajah) on menestynyt upeasti Ruotsin 75:ssä ja viime aikoina Vincennesissä. Vihelän omistaman Martinin, 7, ennätys on 10,5 ja voittosumma 271525 euroa. Dicey Spicey, 14, ei enää ole Vihelän, vaan ruotsalaisen Sox-kasvattajan Joakim Boholmin Stable Of Successin siitostamma.

"Erittäin lämpimästi ottivat Långerudissa vastaan", Katja Melkko kertoo.

"Tosi mukavia ihmisiä. Koitettin käydä kaikki myytävät tuoreet yksivuotiaat tilalla läpi aika tarkasti. Lisäksi silmäiltiin paikkoja ja tammoja myös - hienolta näytti. Paljon mielenkiintoisia hevosia ja sukuja siellä oli nähtävillä."

Melkko on paitsi kerännyt menestystä, ollut myös toipilaana olkapääleikkauksesta ja toisaalta jännittänyt tallin kultakimpaleen Elian Webin testituloksia vaisun viime esiintymisen jälkeen. Sosialalisessa mediassa levinnyt tieto "Eetun" keuhko-ongelmista ei ollut paikkansapitävä.

"Eetu on onneksi tutkimusten perusteella terve, ja se saa nyt treenata normaalisti. Mitään kiirettä ei toki ole. Somessa oli ollut tietoa, jonka mukaan keuhkoista olisi löytynyt jotain, mutta se oli kyllä väärinkäsitystä ruotsalaisen toimittajan kanssa. Mitään vikaa ei ole löytynyt ja hevonen on oikein hyvällä mallilla."

Tästä pääset Långeruds Gårdin kotisivulle.