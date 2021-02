Lämpenevä sää uhkaa raveja – Pääratamestari Juha Keskimaunu raviratojen kunnosta: "Seuraavat päivät ok-tilanne – ensi viikolla kysymysmerkkejä"

Anu Leppänen

Juha Keskimaunu kertoo, että raviorganisaatio on valmistautunut lämpötilan muutosten tuomiin tilanteisiin. Tarpeen mukaan raveja voidaan myös siirtää läheisille radoille. Arkistokuva.

Ruotsin ravit ovat viime päivinä joutuneet siirto- ja keskeytysaallon kohteeksi. Kysyimme pääratamestari Juha Keskimaunulta, voiko talvi tuoda vastaavat ongelmat meillekin.

Lauantain Mantorpin T75-ajot olivat jo liipaisimella, mutta rata saatiin sen verran kuntoon, että ravit ajettiin. Sunnuntain Örebron GrandSlam75-ravit keskeytettiin kolmen lähdön jälkeen radan pettäessä. Maanantain Axevallan ravit siirrettiin Åbyyn ja tiistain Eskilstunan ravit ajettiin Solvallan radalla.

"Naapurissa routa tuli läpi", Keskimaunu toteaa.

"Mantorpin ravitkin olisivat varmasti olleet herkemmin liipaisimella, mutta 75-raveissa on niin isoista asioista kyse, että rata pantiin kuntoon vähän maksoi mitä maksoi -periaatteella."

"Meillä samanlaiset sääilmiöt tulevat noin viikko–puolitoista perässä, kun tuolla Ruotsin seudulla, mistä nyt on puhe. Metsämäki tai Vermo on se, jonne ensimmäisenä lämpö iskee. Turku yleensä ensin ja Vermo tai Pori seuraavana – meillä meren läheisyys vaikuttaa."

"Illan ravit ajetaan Vermossa luonnon viime viikonloppuna tekemällä jääpolanteisella radalla. Sen suhteen ei ole hätää. Ensi viikko on sitten eri kysymys, mutta sinne on niin pitkä matka, että on vaikea ennustaa vielä mitään. Tilanteet muuttuvat vuorokaudessa hyvin paljon."

"Meillä Vermossa esimerkiksi on järjestään asteen–kaksi korkeammat lämpötilat, kuin mitä Espoon ja Helsingin tiedot kertovat. Tässä on tuo lätäkkö niin likellä. Nyt se on jäässä ja se auttaa, mutta tuo kaava tuntuu pitävän siitä huolimatta aika tarkasti."

"Lahti torstaina ei liioin vaikuttaisi olevan vaarassa, siellä jäästä ja lumesta koostuva rata tuntuisi kestävän myös plusasteista huolimatta. Siitä eteenpäin loppuviikolla ajetaan vähän pohjoisempana."

"Raviorganisaatio on nyt aika hyvin valmistautunut tällaisiin kysymyksiin. Me pääratamestarit, Antti Jaara ja allekirjoittanut, koitamme pysyä kartalla eri ratojen tilanteista. Jos tulee vastaan raveja, joissa kaviourassa on riskiä, ollaan aika hyvin valmiita myös siirtämään ajoja jollekin lähiradalle, missä rata on kunnossa."