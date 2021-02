Tupamäen tykit valmiina kauteen 2021 – Polara iskee uuden treeniohjelman voimin

Terhi Piispa-Helisten

11-vuotias Hetviina on valmis avaamaan kautensa. Ikätoveri ja tallikaveri Polara seurannee pian perässä.

Petäjävedellä suomenhevosvoittoista valmennusryhmäänsä vetävä Antti Tupamäki ilmoitti tallinsa tammatähden Hetviinan tiistaiksi Mikkeliin. Viimeksi marraskuun alussa kisanneen 11-vuotiaan Siporin tyttären suurempi lähiajan tavoite on Kuopiossa Superlauantaina 13. maaliskuuta käytävä tammataisto.

”Mikkelistä ei vielä odotuksia ole. Kuulostellaan vain, missä mennään ja vetreytetään paikkoja Kuopioon – tai katsotaan, kannattaako sinne lähteä mukaan”, Antti Tupamäki miettii.

Hän on tyytyväinen Hetviinan talvikauden harjoituksiin.

”Tamma on saanut ihan normaalia treeniä, ja asialliselta hevonen on tuntunut. Viime kauden päätösstartissa tamma ei ollut hyvä, ja sehän jäi sitten yksistä raviloista poiskin. Hetviina on nyt siinä aikataulussa kuin viime talvenakin. Muutaman kerran olen ajanut rapiammin, mutta radalla en ole käynyt. Olen katsellut, miten ravi on sujunut.”

No miten se on sujunut?

”Aika hyvin. Hetviina painaa karvan verran sisäänpäin, mutta oikenee varmasti, kun hokit saadaan pois. Kiloja on vähän varressa, mutta tamma hoikistuu ja notkistuu starttien myötä.”

Christer Sandholmin kasvattama ja omistama menijä palkittiin Ravigaalassa Vuoden vanhempana suomenhevostammana. Hetviina oli viime kaudella suomenhevostammojen tienestitilaston ykkönen komeilla yli 80 000 euron ansioillaan. Yksi kisa kismittää Tupamäkeä.

”Suur-Hollolan pussituksessa jäi hampaankoloon. Karsinnoissa menemällään ajalla Hetviina olisi voittanut finaalinkin. Muuten kauteen täytyy olla tosi tyytyväinen, kun tammalla on kuitenkin ne omat vaivansa.”

Miten Seinäjoen kuningatarkisan tapahtumat näyttäytyvät nyt yli puoli vuotta myöhemmin? Hetviinahan voitti kaksi ensimmäistä matkaa.

”No sen verran voi jossitella, että mikäli olisi tiennyt tamman hukkaavan raviaan viimeisellä matkalla, niin olisi pitänyt valita eturivin paikka ja ajaa sisärataa pitkin. Hetviina oli kuitenkin ollut niin pirun hyvä kahdella avausmatkalla, että en arvannut ravin katoavan. Tammalla väsyivät sen hyvät paikat, eikä se jaksanut enää kantaa itseään. Kokemuksen kautta ollaan viisaampia, ja tänä vuonna tiedetään taktiikka tarkemmin.”

Hetviina taipui 3100 metrillä kuudenneksi ja putosi kokonaiskisassa johtopaikalta neljänneksi.

Tupamäen tallin ylivoimainen raharuhtinas – ja myös kaksinkertainen ruunaruhtinas – Polara on huilannut syyskuusta lähtien. Hiljaiseloa ei kuitenkaan jatku enää kauan.

”Olen katsellut, että oripuolella on käynyt loukkaantumisten vuoksi valitettava kato, mutta sehän tarkoittaa sitä, että meillä on paikka iskeä. Voi olla, että Polara tulee starttiin jo muutaman viikon päästä. Ruunalla on laskettu kerran kovempaa. Muutaman kerran ajetaan vielä, ja sitten ilmoitetaan. Hokit eivät ole kynnyskysymys.”

Polaran kohdalla on totuttu siihen, että ruuna kilpailee tasaisesti ilman suurempia katkoksia. Mikä on ollut tämän normaalia pidemmän paussin takana?

”No just se, kun ruuna on kisannut ilman isompia taukoja pitkään, niin haluttiin antaa pidempi paussi. Ruunalla oli viime kauden lopuksi viisi rahatonta starttia, ja päätettiin sitten vetäytyä hetkeksi sivuun. Polaran treeniohjelmaa on muutettu, ja katsotaan, jos siitä olisi apuja. Ruunalla on muun muassa ratsastettu hangessa.”

Polara kääntyi 11-vuotiaaksi. Miten näet osaomistamasi superjuoksijan kehityskaaren? Ovatko parhaat vuodet edessä- vai takanapäin?

”Tuskin ne parhaat kaudet ovat enää edessäpäin. Suomenhevonen pystyy toki pitämään pitkään tasonsa. Polara on tehnyt niin hyviä vuosia ja niin loistavan uran, että meille riittää vähempikin. Kunhan ruuna pystyisi roikkumaan muiden huippujen mukana”, Tupamäki lausuu kautta aikojen eniten ansainneesta suomenhevosruunasta, yli 477 000 euroa tienanneesta Polarastaan.

Minkälainen kilpailukalenteri Polaralle tälle vuodelle rakennetaan?

”Ruunaruhtinuus siellä on tietenkin yksi tähtäin, mutta ei muuten mitään sen kummempaa. Suomenhevosten puolella piisaa hyviä ja rahakkaita lähtöjä, seiskavitosta ja Kavioliigaa, joten ajellaan niitä.”