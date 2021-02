Teivoon hyväntekeväisyysnäkökulmalla ryyditetty jättikimppa

Maisa Hyttinen

Kovasukuinen 2-vuotias tamma Stonecapes Violet tulee ravaamaan alku-urallaan Teivon jättikimpan nimissä. Mahdollisista palkintorahoista lohkaistaan iso siivu hyväntekeväisyyteen.

Teivon raviradalla on perusteilla Raviliigan jälkimainingeissa uusi suurkimppa. Charité Violet Teivo -porukka hankki huippusukuisen 2-vuotiaan lämminveritamman Stonecapes Violetin itselleen leasing-sopimuksella. Sopimus jatkuu nelivuotiskauden loppuun saakka. Tamman tähtäin on sen kotiradan suurkatselmuksessa Kriteriumissa.

Kimppa jaetaan 800 osaan, ja osuuden hinta on 100 euroa. Osuuksien myynti alkaa perjantaina 26. helmikuuta.

Kimppaan liittyy myös hyväntekeväisyysnäkökulma, sillä porukan tilillä projektin päättyessä olevista rahoista puolet luovutetaan Tampereen Lastenklinkan Tuki ry:lle.

Maini ja Saku Mikkolan kasvatin Stonecapes Violetin isä on siitosjättiläinen Ready Cash. Emä on pääosin Tapio Mäki-Tulokkaan treenissä vahvan kilpuran tehnyt, 66:sta kisastaan 19 voittanut, 66 000 euroa ansainnut ja ennätyksen 12,3 viilettänyt Desiree Lady (Love You). Stonecapes Violet on emänsä toinen jälkeläinen.

Ready Cash-Love You -yhdistelmää edustavat Euroopan viime vuosien valtiaat Bold Eagle ja Face Time Bourbon.

Stonecapes Violet jatkaa Teivonmäellä Antti Veteläisen ja Kaisa Mikkolan valmennuksessa.

Kimpanvetäjänä toimiva Teivon raviradan tapahtumakoordinaattori Viena Kauppi on projektista ja varsasta innoissaan.

”Varsa on todella mielenkiintoinen, ja Stonecapes Violet valikoitui osittain juuri sukunsa takia. En ole juurikaan Ready Cashin jälkeläisiä kimppahevosina nähnyt. Lisäksi hevonen tulee paikallisilta kasvattajilta ja valmentautuu jo valmiiksi täällä”, Kauppi kertoo.

Hän on kokenut kimpanvetäjä. Kauppi on vain vaihtanut ”leiriä”, sillä Raviliigassa hän toimi Oulun Kärppien porukan veturina. Kauppi kertoo, että idea Charité Violet Teivosta lähti versomaan siitä, kun Raviliiga loppui, eikä kumpikaan Teivon joukkue saanut ostettua hevosta vuodenvaihteen huutokaupasta.

”Monen innokkaan ihmisen hevosenomistajan ura oli siinä sitten vaakalaudalla, joten koetetaan nyt tarjota uusi mahdollisuus lähteä mukaan matalan kynnyksen hevoskimppaan.”

Lue lisätietoa Charité Violet Teivo -kimpasta täältä.