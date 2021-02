Jättiyllättäjä Etonnant veti Vincennesin maratonkisaa alusta loppuun

Terhi Piispa-Helisten

Kuvan ranskalaistunut hollantilaisvalmentaja Richard Westerink sai uuden suurvoiton sunnuntailta Vincennesistä. Timokon taustalta tunnettu Westerink voitti nyt superravurinsa pojalla Etonnantilla Prix de Parisin.

Face Time Bourbonin poissaollessa Prix d'Ameriquen kaksinkertainen kakkonen Davidson Du Pont (Pascha Du Pont) ja Prix de Francessa ensin mainitun voittanut tamma Delia Du Pommereux (Niky) olivat suosikkeja. Voiton vei kuitenkin jättiyllättäjä Etonnant (Timoko), jolla sen kuski Anthony Barrier on kerännyt aikaisemmin talvimeetingistä menestystä lähinnä montélähdöistä.

Face Time Bourbon (Ready Cash) starttaa ensi lauantain eli Vincennesin talvimeetingin päätöspäivän Prix de Selectionissa 4-6-vuotiaille 90000 euron ykkösestä. Rattailla nähdään potkut saaneen Björn Goopin sijaan Eric Raffín, joka Prix de Parisissa ohjasti Delia Du Pommereuxia.

Etonnant ei onnistunut lunastamaan paikkaa tämän vuoden Prix d'Ameriqueen. Suurimmassa montékisassa Prix de Cornulierissä ori oli viides. Menestys on kuitenkin parantunut Barrierin noustua Timokon taustalta tutun valmentajan Richard Westerinkin suojatin ratsaille ja kärryille juuri tässä Vincennesin talvimeetingissä. Nyt tuli täysosuma Agenin lähellä Keski-Ranskassa valmentavalle hollantilaiselle Westerinkille ja joukkueelleen.

Etonnantin isän Timokon kanssa Westerink kiersi ahkerasti Eurooppaa ja metsästi peräti 15 group I -tason voittoa, mm. Kymi Grand Prix 2014 ja Elitloppet kahdesti. Etonnant, edellisen sankarin poika, oli kuitenkin ensimmäinen muu UET:n kilpailuluokituksen ykköstason voittaja talliin.

Barrier lähti Etonnantilla silmiinpistävän ulkoa, täysin omilta "leveysasteiltaan" Etonnantilla ja sai Vincennesin pitkällä maalisuoralla, josta lähtö tapahtui tällä matkalla, haettua vaivatta keulan. Etonnant sai vetää ensimmäisen kierroksen (1975 metriä) todella maltillisesti, ja tässä sekä suosikkien epäonnessa piili voiton salaisuus.

Kirikierroksella suosikki Davidson du Pont rattaillaan valmentajansa Jean-Michel Bazíre laukkasi nousussa kiriin hieman tiukassa tilanteessa. Ori oli laukannut edellisessä startissaankin Prix de Francessa ja kävi kuumana - varsinkin lähdönuusinnan jälkeen - samoin kuin Francessa. Moni kilpailija ajatteli varmaankin seuraavansa kirivaiheessa suosikkia, ja kakkossuosikki Delia Du Pommereuxin osakkeet esimerkiksi laskivat tuossa kohtaa myös. Davidson hylättiin. Delia joutui kiertämään kolmatta rataa pitkään. Jo ennakkoon epäiltiin matkan olevan tammalle turhan pitkän, ja pitkällä kirillä näin oli joka tapauksessa.

Bazírelle talvimeeting on ollut sekä menestys että pettymys. Menestys tallin ja ohjastajan viedessä meetingin liigat suvereenisti. Pettymys, koska suurvoitot ovat kiertäneet.

Laukatkin siis ratkaisivat. Decoloration (Prince d'Espace) laukkasi kirikierroksen alkupäässä yrittäessään hyökkäystä keulaan asti. Toisena maaliin sapunut Flamme du Goutier (Ready Cash) taas laukkasi loppusuoralla muutaman askeleen verran ja hylättiin. Ranskassa loppusuoran laukasta hylätään automaattisesti - samoin epäpuhtaasta ravista kirisuoralla. Näin kakkoseksi ponnisti Diable De Vauvert (Prince d'Espace) ja Moni Viking kolmas, vaikka ei ihmeitä esittänytkään johtavan takaa.

Etonnant "hölkki" keulasta verkkaisella tyylillään varmaan voittoon. Ori meni 4150 metriä kilometriajassa 14,7, kun kisan ennätys 13,5 on vuodelta 2015 ja Up And Quickin (Buvetier d'Aunou) nimissä.

"Olen miettinyt tätä kisaa Etonnantille jo pari vuotta", lausui voittajavalmentaja Westerink, joka usein käy siis Pohjoismaissakin kilpailemassa valmennettavillaan, Kanal75:n haastattelussa.

"Ori on nimittäin todella jaksava - sillä on isot keuhkot. En ole siis yllättynyt esityksestä, mutta kylläkin siitä, että ori voitti lähdön."

Tästä pääset Prix de Parisin 2021 tuloksiin ja videoon (löytyy oikealta ruudusta, jossa lukee replay).