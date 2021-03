Eija Sorviston talliin ruotsalaisvahvistus Very Charming - ”Näppärän oloinen peli”

Vahva Very Charming on muuttanut Eija Sorviston treeniin. Starttiin tullaan kevään mittaan.

Ville Toivonen

Eija Sorviston suojatit tienasivat viime kaudella yli 133 000 euroa. Tallin tähdet Smiley Match ja Moonlight Velvet ovat saaneet seurakseen ruotsalaisruuna Very Charmingin.

7-vuotias Very Charming on muuttanut Claes Sjöströmin tallista Pohjois-Pohjanmaalle Ylivieskaan. Valmennusvastuun ottaa viime kaudella oman uransa ennätystulokseen treenattaviensa kanssa yltänyt Eija Sorvisto.

Chocolatierin poika Very Charmingin on ravannut radoilta rahaa noin 43 000 euroa. Ruuna on startannut 50 kertaa, ja statistiikka kirjataan luvuin: 9-2-5. Voimistaan tunnettu Very Charming on kilpaillut usein keskipitkillä ja pitkillä matkoilla.

Ruuna saapui sunnuntaina Sorviston tiluksille.

”Hevonen tuli Ruotsista Tampereelle ja suuntasi sieltä sitten tänne. Hankinnan takana ovat mun pitkäaikaiset hevosenomistajat, Tuplari Talli ja vimpeliläinen Jukka Peltotupa”, Sorvisto taustoittaa.

Hän jatkaa, ettei vielä ole ehtinyt tehdä tarkempaa tuttavuutta tulokkaan kanssa.

”Se oli saapuessaan kesäkengässä. Pitää kengittää ruuna uudelleen, että uskaltaa ottaa sen edes tallista ulos. Tiistaina on tarkoitus ajaa ensimmäisen kerran. Jonkun aikaa tässä menee joka tapauksessa ennen kuin päästään starttaamaan. Kuukausi nyt ainakin. Odotetaan papereita, ja tunnistukset on tehtävä. Very Charming on sinällään kyllä kilpailukunnossa”, Sorvisto toteaa helmikuussa kahdesti startanneesta suojatistaan.

Sorvisto sanoo, että Very Charming valikoitui muutaman muun ehdokkaan joukosta.

”On tullut niin paljon katseltua näiden ehdokkaiden startteja, että voi tulla vääräkin lausunto, mutta mun mielestä Very Charming on nimenomaan vahva puurtaja. Näppärän oloinen peli on kyseessä. On aina mielenkiintoista saada talliin uusia hevosia.”