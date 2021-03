Kivisaaren Oriaseman ja MAS Breedingin oriit muuttivat Tupamäki-Kukkamolle

Ville Toivonen

Kaisa Tupamäki-Kukkamo ja Vesa Kukkamo ottavat varaslähdön oriaseman pyörittämiseen kaudella 2021.

Kivisaaren Oriasemaa pyörittäneet Seija ja Kari Korte olivat luvanneet hoitaa MAS:n neljän oriin, The Bosses Lindyn (Conway Hall), Jontte Boyn (Love You), Il Villagion (Yankee Glide) ja Citation Lindyn (Cantab Hall) astutuskauden 2021 vaikka myivätkin tilansa Löytyssä Kouvolassa. Näin he myös tekevät, mutta tämä tapahtuu aiemmasta tiedosta poiketen Mikkelissä Stall Blombacken tiloissa eli Veikan kartanossa, jota isännöivät Kaisa Tupamäki-Kukkamo ja Vesa Kukkamo.

"Meillä oli jo aiempaa yhteistyötä Kortteiden kanssa, ja tämä loksahti nyt näin", kertoo Vesa Kukkamo.

"Meille tämä osui erinomaisesti, kun olimme jo valmiiksi investoineet oriasemaa silmälläpitäen. Suunnitelma oli aloittaa täysillä vasta kaudesta 2022, mutta nyt tulikin varaslähtö. Meille tämä on tilaisuus saada tärkeää oppia oriaseman pyörittämisestä osaavalta taholta, Kortteen pariskunnalta. He hyppyyttävät oriit ja hoitavat siemennykset yhdessä eläinlääkäri Leena Sinnemaan kanssa, mutta nyt meidän tiloissa. Me voimme opetella oriaseman pyörittämistä siinä sivussa. Mikkelistä on itse asiassa paremmat yhteydet sperman siirtoihin kuin Kouvolasta. Muutenkin Mikkelin seudulla on paljon hevoskantaa, mutta vähemmän oritoimintaa, joten sikälikin tämä osuu hyvään saumaan."

"Asian onnistumisen kannalta elintärkeää on osaava eläinlääkäri. Leena Sinnemaa asuu sopivalla etäisyydellä ja pystyi sitoutumaan toimintaan jo tänä vuonna, joten saatiin toimiva joukkue kasaan nopeasti."

Varaukset sujuvat molempien tahojen, Kortteiden Kivisaaren Oriaseman ja Kukkamon sekä Tupamäki-Kukkamon Stall Blombacken kautta. Lisätietoa löytyy ja tulee molempien internetsivuille, joihin linkit löytyvät jutun alta.

Myös Kivisaaren vanhalla paikalla Löytyssä toiminta jatkuu.

"Toimintaa jatketaan suunnitellusti niin oriaseman kuin muun kasvatustoiminnankin osalta", kertoo Taian Hevostilaa pyörittävä Tiina Ahokas.

"Meillä on muutto vasta alla, ja tämä ja ehkä ensi kausikin ovat hieman kehitysaikaa, mutta kyllä jo tällä kaudella tulee astutuksia pienissä määrin, kunhan saamme tilat kunnostettua. Orikuviot ovat vielä hieman auki, mutta toiminta keskittyy joka tapauksessa hyvin paljon suomenhevosiin, sekä ratsu- että ravipuolella. Se on minun sydämenasiani."

Taian Hevostilankin toiminnasta löytyy ja tulee lisätietoa omalta nettisivultaan.

