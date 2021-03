Vakuutuskorvaukset edelleen mahdollisia Seinäjoen montétapauksessa

Seinäjoen perjantain ravien tuomariston valvoja Tuire Hangasmaa myöntää, ettei kanssakilpailijaa potkaisseen ratsukon jättäminen pois olisi ollut väärin. Tapauksen ympärillä on spekuloitu myös mahdollisista vakuutuskorvauksista.

Monté eli raviratsastus on kasvattanut suosiotaan Pohjoismaissa ja Suomessakin. Ranskassa lajin syntymämaassa se on ollut jo pitkään iso laji. Kuvan ratsukot eivät liity Seinäjoen viime perjantain tapaukseen millään lailla.

Seinäjoen perjantai-illan kakkoslähdössä lopulta lähdön voittanut Lovely Girl potkaisi kanssakilpailijaa Crystal No Fruitia melko voimalla volttaustilanteessa, ja tapauksesta levisi sosiaalisessa mediassa videokuvaa. Eläinlääkäri tarkasti jälkimmäisen, eikä antanut starttilupaa. Lovely Girl ei saanut sanktioita.

Kysymyksiä on oikeastaan kaksi. Eikö Lovely Girl olisi kuulunut poistaa lähdöstä? Toisaalta jos potkun saanut Crystal No Fruit olisi saanut tai sai pahan vamman, korvaako Lovely Girlin kilpailuvakuutus? On arveltu, että ei, koska vahingon aiheuttanutta ratsukkoa ei mainita tuloksissa tai rangaistuksissa.

"Näin jälkeenpäin Lovely Girl olisi varmaan pitänyt jättää pois", Tuire Hangasmaa myöntää.

"Tilanne käytiin tuomaristossa kyllä läpi ihan huolellisesti. Käytiin jopa läpi hevosen aiempaa kilpailuhistoriaa, jossa ei ollut huomauttamista. Tämä oli varmasti yksi ratkaiseva tekijä, että annettiin startata. Kuitenkin kenekään tuomarin katse ei ollut suoraan tapahtuneessa tilanteessa livenä. Kun molemmat ratsukot vielä jatkoivat volttaamista, syntyi mielikuva, ettei ihmeempää tapahtunutkaan. Myös meidän valvontakuvasta ei näkynyt tapauksen vakavuutta. Onneksi ymmärrettiin lähettää potkun saanut hevonen tarkastettavaksi, ja eläinlääkäri teki ratkaisunsa. Tämä kaikki tapahtui minuuteissa, mutta jälkeenpäin katsoen ja tilanteen paremmin nähneenä olisi pitänyt kyllä poistaa."

Vakuutusasiaan valvojalla on selvät sävelet.

"Tulokset ja rangaistukset eivät asiaa ratkaise, vaan vakuutusyhtiölle tehtävä vahinkoilmoitus ja tuomariston kommentti tapahtuneesta siinä asiakirjassa. Korvaukset ovat ilman muuta mahdollisia, jos niitä haetaan. Ne eivät riipu siis tulostiedoista eikä rangaistuksista."

Olisiko Lovely Girl pitänyt määrätä koelähtöön?

"Mahdollisesti, mutta sehän tuskin testaisi hevosen toimivuutta tällaisessa tapauksessa kovin hyvin. Koelähtö suoritettaisiin varmasti moitteetta, kun hevonen todennäköisesti volttaisi yksin siinä. Tapauksesta menee kyllä raportti Hippoksen sisäisessä tiedotuksessa, ja hevonen on sen takia tarkkailun alla sekä tulevissa starteissa että tallialueellakin. Hieman samaan tapaan, kun ep-merkintöjäkään (huomautuksia epäpuhtaasta ravista) ei enää jaeta julkisesti, mutta tieto kulkee kyllä. Ongelmatapauksiin kiinnitetään huomiota tuomariston ja toimihenkilöiden taholta, kun tällaista aihetta ilmenee."

Pitääkö riskialttiiden montéhevosten laittaa punainen rusetti häntään varoitukseksi?

"Tämä voisi olla hyvä tapa varoittaa ja huolehtia kanssakilpailijoista. Kertoa hevosesta, joka on joskus aiheuttanut ongelmia. Mitään sääntöä asiasta ei kuitenkaan ole. Tuollainen rusetti on tai olisi ns. kirjoittamaton sääntö."

