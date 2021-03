Toto75-menestyjä Vie de Dream uutta nousua tekevälle Anne Takapurolle - ”On pitänyt vain luottaa omaan tietotaitoonsa hankalinakin aikoina”

Jyväskylän kupeessa Tikkakoskella treenaavan Anne Takapuron alkukausi on ollut mukavan menestyksekäs. Talliin on tullut uusia hevosiakin, kuten Toto75-tasolla juhlinut Vie de Dream.

Ville Toivonen

Anne Takapuro on saanut talliinsa kiinnostavan ruunan. Kolotalli Ky:n ja Aleksi Kolehmaisen omistama Vie de Dream voitti tähänastisen uransa parhaana kautenaan 2019 seitsemän kertaa, ja ykkösistä kolme tuli Toto75-piireistä. Viime vuosi ei sujunut yhtä suotuisasti, kun ruuna kisasi vain kuudesti ja voitti kerran.

Koko tähänastisen uransa osaomistajansa Sakari Kolehmaisen treenissä kilpaillut Vie de Dream on vaihtanut Tikkakoskelle Anne Takapuron talliin.

8-vuotias ruuna on voittanut kolmesti Toto75-tasolla. Kaiken kaikkiaan uran tunnusluvut näyttävät 47:stä kisasta kymmentä ykkössijaa ja kuuttatoista muuta tototilaa. Vie de Dreamin voittosumma on 39 040 euroa, ja ennätys on viime kesänä täydellä matkalla auton takaa noteerattu 13,6.

”Vie de Dream on ollut yli puolissa uransa kisoista totossa, ja kyllä se kertoo paljon hevosen luokasta. Ja ruuna on kilpaillut vielä kovissa lähdöissä”, luonnehtii Anne Takapuro perjantaina talliinsa muuttanutta tulokasta.

Takapuro valottaa valmentajanvaihdoksen taustoja.

”Me ollaan Sakarin kanssa tutustuttu valmennuskursseilla vuosien varrella. Olen otettu siitä, että hän luotti hevosensa minun käsiini.”

Takapuro kertoo, että omistaja on rakentanut talvella Vie de Dreamille pohjat, ja hän jatkaa työtä kohti kisakautta.

”Eilen (maanantaina) ajoin ruunalla, ja se tuntui kyllä makealta. Terveyspuoli on jees, ja on käsittääkseni ollut koko talven. Jotain pientä huoltoa tässä vielä tehdään ennen kuin aloitetaan kilpaileminen. Kesäradoilla tullaan starttiin, varmaan noin kuukauden päästä. Olen tästä hevosesta innoissani”, Takapuro lausuu.

Hänen luotsattaviensa alkukausi on ollut lennokas, kun voittoja on tullut 23:sta startista neljä. Menestys on näkynyt tallin toiminnassa.

”Reilun kuukauden sisällä on tullut treeniin viisi uutta hevosta. Ihan mukavia menijöitä, ja varsinkin Angela Matterista on odotuksia. Se avasi täältä kolmossijalla ja meni täyden voltin 18-vauhdilla läpi. Nouseva ja hyvä varsa”, Takapuro sanoo.

”Kun kymmenisen vuotta sitten meni tosi kovaa, puhelin soi jatkuvasti eikä kaikkia tarjottuja hevosia pystynyt ottamaan treeniin. Nyt on vaikeita vuosia takana, ja tällaiset hiljaisemmat jaksot ovat kyllä vaarallisia, kun monesti katsotaan vain tuloksia lyhyemmältä ajalta eikä välttämättä nähdä niiden taakse. Toivotaan, että hevoset pysyvät nyt terveinä. Mitään selitystä viime aikojen menestykseen ei ole, syksyllä oli tallissa sitkeää virustakin, mutta silti on mennyt näin hyvin. On pitänyt vain luottaa omaan tietotaitoonsa hankalinakin aikoina.”

Takapuro haaveilee lauantaitason menestyjästä. Hänen mukaansa iltaraveista on pitkä tie laajempaan tietoisuuteen.

”In Ice Princessin lopetettua uransa minulla ei ole ollut Toto75-hevosta, mutta toivotaan, että Vie de Dream muuttaa kurssin. In Ice Princess varsoo huhtikuussa Father Patrickista, ja minua jännittää jo kovasti. Emä on 11-aikainen ja isä amerikkalaishuippu, joten varsasta kelpaa kyllä odottaa suuria. In Ice Princessin omistaja Koskelan Harri tietenkin päättää sen, mihin varsa menee treeniin, mutta totta kai sitä toivoo, että se minulle tulisi.”