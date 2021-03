Timo Hulkkosen suomenhevoslupaus Antti Ojanperän valmennukseen

Suomen Hippos/Ilkka Nisula

Antti Ojanperä sai treeniinsä uuden tulevaisuuden toivon, Timo Hulkkosen ensimmäisen suomenhevosen Wertin.

3-vuotias Wertti (Costello – Meijän Tyttö 24,2) on muuttanut Leppävirralta omistajaltaan Timo Hulkkoselta Pihtiputaalle Antti Ojanperän talliin. Kyseessä on lämminverisillään mahtavasti menestyneen Hulkkosen ensimmäinen suomenhevonen, ja Wertti on kerännyt harjoitusotteillaan kehuja.

”Kyllä ori juoksijan kirjoissa on”, myhäilee Antti Ojanperä Meijän Tytön esikoisesta.

Ojanperä kertoo, että Timo Hulkkonen oli häneen kuukausi sitten Wertin tiimoilta yhteydessä.

”Timo sanoi, että Wertti on vähän orimainen poika, ja kun hänellä on kotonaan tammoja, niin yhtälö oli hankala. Meillä on treenissä vain oreja ja ruunia. Wertti on muutenkin melkoinen persoona. Se on ulkohevonen, ja karsinassa ori käy levottomaksi.”

Ojanperä kävi koeajamassa Wertin jo taannoin Hulkkosen luona.

”Ajoin varsalla sen verran, että voin sitä kehua. Sain sen kyllä laukkaamaankin, mikä ei ole monelta muulta onnistunut”, Ojanperä nauraa.

Ojanperä jatkaa, ettei hän ole hanakka kilpailemaan suomenhevosilla vielä 3-vuotiaana, mutta Wertti saattaa tehdä poikkeuksen.

”Voi hyvinkin olla, että oriilla startataan jo tänä vuonna, se on sen tyylinen ja kokoinen, ei siis liian iso. Tämä on ensimmäinen Timon hevonen, joka on meillä treenissä. Muusta yhteistyöstä ei ole ollut puhetta.”