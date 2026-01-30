Kuopion Toto75-ravit veitsenterällä pakkasen vuoksi – lisää tietoa iltapäivällä Sääennusteet lupaavat lauantaiksi hyytävää keliä. Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen kertoo, että tilannetta seurataan herkeämättä.

Jaa Kuuntele

Lauantaina on luvassa kylmää kyytiä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kuopion lauantaiset Toto75-ravit ovat säiden haltijan armoilla. Ilmatieteen laitos ennustaa ravien ajaksi noin 20 asteen pakkasta. Vaikka merkittävää tuulta ei ennusteessa ole, ovat olosuhteet silti rajut ravikilpailujen järjestämiseen.

Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen kertoo perjantaina aamulla, että tämän hetken ajatus on järjestää ravit normaaliin tapaan.

”Me ollaan vielä pakkasrajoissa sisämaan rajan suhteen. Onneksi ei ole tuulta luvassa, kun sittenhän pakkanen olisi niin kirpakan tuntuinen”, Huttunen pyörittelee.

Tarkemmin asiaan pureudutaan puolilta päivin. Silloin pidetään palaveri, johon osallistuu eläinlääkäri ja Suomen Hippoksen edustaja.

”Sitten katsotaan porukalla viimeiset ennusteet ja käsitellään esimerkiksi raveista poisjääntimahdollisuutta. Sen jälkeen tiedotetaan tilanteesta.”

Huttunen harmittelee tilannetta, sillä lauantain ravipäivä on alueen hevosihmisille tärkeä.

”Näille ei mahda mitään. Sään kanssa nyt pitää taiteilla”, Huttunen manaa.