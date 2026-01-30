Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Sähkön hinta talven korkeimpiin lukemiin
Tilaajalle | Rauman sellutehtaalle haetaan lupaa hiilidioksidin talteenoton aloittamiseksi