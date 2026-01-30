Viikonlopun ravit: Kylmää kyytiä KuopiossaSuomen ylle jämähtänyt pakkasrintama tulee aiheuttamaan viikonloppuna haasteita ravien järjestäjille. Kuopiossa ajetaan viikon pääravit normaalisti kylmästä kelistä huolimatta.
Perjantai 30. tammikuuta
Viikonloppu alkaa Turun iltaraveista. Hevospulasta ei ole tietoakaan, sillä ohjelmassa on 11 täysipainoista ravilähtöä. Suurimpana syynä tämän takana ovat Voimaeläincupin karsinnat, joita ajetaan illan aikana kuusi kappaletta.
Harri Koivunen on ollut ahkera kilpailuttaja tammikuun aikana. Huipennus nähdään Turussa, jossa turkulaisvalmentaja on ilmoittanut kotiradan kilpailuihin peräti 13 hevosta. Ken’s Carlosin poisjäännin myötä viivalla on tusina hevosta.
Turun neljännestä lähdöstä alkaen pelataan Toto5-peliä. Koivusen lisäksi Toto5 -pelin hahmoja on Hannu Hietanen, jolla on viivalla kaksi voittajakandidaattia.
Turussa ravit polkaistaan käyntiin kello 18.00. Toto5 käynnistyy kello 19.10.
Ruotsissa T64-ravit kisaillaan Örebrossa. Tuomas Pakkasen Ruotsin yksiköstä mukana on Jopp, joka kuuluu lähtönsä suosikkien joukkoon. Ajoittain epävarma, mutta väkivahva ruuna saa rattailleen Rikard N Skoglundin.
T64-peli alkaa kello 20.30.
Lauantai 31. tammikuuta
Kuopiossa on jouduttu palaveroimaan lauantairavien kohtalosta, sillä sääennuste lupaa huolestuttavan kovaa pakkasta Savoon. Iltapäiväksi ennuste on pahimmillaan jopa -21 astetta. Vaikka mainittavaa tuulta ei ennusteeseen sisälly, järjestävä taho on joutunut miettimään ravien edellytyksiä tarkkaan.
Kilpailijoille annetaan ravikilpailusääntöjen mukainen oikeus jäädä pois pakkasen vuoksi. Puhelimitse tehdyt poisjäänti-ilmoitukset eivät aiheuta ilmoittautumiskieltoa.
Kuopiossa pelaajia odottaa Toto75:n lähes 40 000 euron jackpot. Urheilullisella puolella kärki on kylmäveripuolella.
Kolme viikkoa sitten Vauhtis osoitti Jokimaalla olevansa huippukunnossa, ja jos se on Kuopiossa lähimainkaan samanlainen, muille tulee kiire.
Seppo Suurosen valmennettava saa lähtötouhuissa alkutalven lähdöissä voittoja niittäneeseen Morisoniin nähden niin paljon etua, että asetelmaa on vaikea kääntää nurin niskoin.
TotoTV:n studiossa ovat äänessä Jere Törmänen ja Tappi Hoikka. Varikolla luonnonvoimia uhmaa Lauri Hyvönen. Lähetys alkaa ravien alusta kello 13.00.
Toto75-peli alkaa kello 14.45.
Färjestadissa ratkotaan viikon Toto85-potin kohtalo. Kovimmassa sarjassa erottuu sydäntalven starteissaan vankkaa kuntoa esittänyt Karat River. Takarivin paikan ei pitäisi haitata Stefan Perssonin ohjastamaa ennakkosuosikkia kohtuuttomasti.
Ensimmäinen kohdelähtö starttaa kello 17.10.
Sunnuntai 1. helmikuuta
Seinäjoella sääennuste näyttää siltä, että iltapäivän ravit pystytään viemään läpi kauniissa talvisessa säässä. Kerrospukeutuminen on silti päivän sana.
Yhdeksän lähtöä käsittävissä raveissa pelataan Toto4-peliä, joka alkaa ravien neljännestä lähdöstä.
Ravit alkavat kello 13.00. Toto4-kupongit on jätettävä sisään kello 14.10. alkaen.
Ruotsissa on sunnuntaiseen tapaan vuorossa Toto75. Peli alkaa rullaamaan kello 16.00.
