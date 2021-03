Marko Kreivi: "Huhtikuussa aloittavan Ecurie D.:n kaudesta supermielenkiintoinen"

Terhi Piispa-Helisten

Marko Kreivi (vasemmalla) Ecurie D.:n Vermon kolmevuotiaiden EM:n 2019 hurjan esityksen jälkeen. Hän kertoo kaiken menneen treenikaudella suunnitelman mukaan ja hevosen kehittyneen lisää.

Ecurie D. ei ole juurikaan oman ikäistensä kesken hävinnyt laukatta, ja kolmevuotiaiden EM Vermossa tuli jopa jättimäisen laukan jälkeenkin. Kausi päättyi kuitenkin niukkaan tappioon Aetos Kronokselle. UET Grand Prixissä Pariisissa tuli kallis lopun laukka selvästä johdosta. Mainittujen starttien välissä ori voitti Bjerkessä eleettä Axel Jensenin muistoajon nelivuotiaille. Voittoja on 14 - startteja 17. Jean-Pierre Duboisin kasvattama Tanskassa syntynyt ori aloitti uransa 11 perättäisellä ykkösellä. Ensimmäinen tappio tuli täysi-ikäisten ravureiden joukossa Hugo Åbergs Memorialissa.

Nelivuotiseliitissä Ecurie D. paineli huimasti jo keväällä ennätyksensä 09,2 eli selvästi kovempaa kuin Elitloppetissa mentiin. Syyskesällä se jäi siis aikuisia hevosia vastaan Hugo Åbergsissa neljänneksi takarivistä, mutta ei jättänyt silti ketään kylmäksi. Ori tuli lopussa pitkän pätkän ulkoratoja 06-vauhtia, mutta sillekin mahdoton on sentään mahdotonta. Mitkä ovat rajat uudella kaudella? Se nähdään siis kuukauden päästä ja siitä eteenpäin!

"Fiilikset ovat todella hyvät ainakin näin kauden alla", Marko Kreivi kertoo kotoaan Göteborgista.

"Kaikki on sujunut talvitauolla juuri suunnitelmien mukaan. Valmentaja Frode Hamre kertoo hevosen kehittyneen edelleen. Se on vahvistunut ja viisastunut eli tosi jännäähän tämä on. Ensimmäinen tähtäin on Elitloppet. Katsotaan ensin päästäänkö sinne, ja suunnitellaan sitten siitä eteenpäin. Myös Paralympiatravetiin kotiradalleni Åbyyn 8. toukokuuta on kyselty, mutta aika näyttää (samana viikonloppuna olisi mm. Finlandia-ajo). Toistaiseksi keskitytään kilpailemaan, mutta varmaan siitoshommatkin odottavat jossain vaiheessa."

Vuosi on kiinnostava rajusti ravureihin satsanneelle Marko Kreiville myös muutoin. Esimerkiksi ensimmäiset omat Pure-kennelnimestä tunnettavat kasvatit ovat kaksivuotiaita.

"Jotain odotellaan mahdollisesti starttiin jo tänä vuonna. Olen satsannut emätammoihin ja oreihin joilla astutetaankin ihan tosissaan. Varsoja on mm. Muscle Hillistä, Chapter Sevenistä ja Walnerista. Varsoja on kasvatettu nimenomaan myyntiin, ja niitä nähdään varmaankin huutokaupoissa vuoden mittaan. Sekin on jännää."