PowerParkin juhannusravit ja Nordic King järjestetään koronan varjossa muhkein palkinnoin - ”Ei tämän hankalampaa aikaa ole”

Kuva: Anu Leppänen

Pekka Lillbacka ja Emilia Levula pujottivat Nordic Kingin voittoseppeleen kolme vuotta sitten Costellon kaulaan. Kisajärjestäjät eivät anna koronapandemian tukahduttaa tämänvuotisia suunnitelmia, vaan tulevaan juhannukseen suunnataan korkealla palkintotasolla ja täydellä tarmolla.

Perjantaina 25. ja lauantaina 26. kesäkuuta järjestettävän PowerParkin suuren ravijuhlan nimilähtöjen palkinnot ovat selvillä.

Juhannuksen päälähdössä Nordic Kingissä voittaja kuittaa 50 000 euroa. Lämminveristen ykköslähdön Käyttöauton Mailin mestari palkitaan 20 000 eurolla. Ensimmäisenä kisapäivänä ravattavan kylmäveritammojen Nordic Queenin paras nettoaa 15 000 euroa. Samana päivänä käytävän kylmäveristen Speedex 5-vuotismatsin ykköselle on tarjolla 8 000 euron ensipalkinto.

”Tapahtumaa suunnitellaan normaalikuvioilla, mutta mikä on sitten tilanne kesällä, sitähän ei kukaan tiedä. Ei tämän hankalampaa aikaa ole tapahtumanjärjestäjän kannalta”, huokaa PowerParkin raviradalta Pekka Lillbacka.

Hän jatkaa, että heidän tulee varautua siihen, että tapahtuma pidetään kuten normaaliaikoina mutta myös siihen, että koko koneisto joudutaan pysäyttämään. Haarukka on niin laaja kuin se vain voi olla.

”Suunnittelu on näissä olosuhteissa tosi haastavaa. Asioita pitäisi tietenkin pystyä lyömään jo lukkoonkin, mutta sitten voi tulla komento, että homma laitetaan kokonaan seis. Meidänkin tapahtuma elää yleisöstä, joten panokset ovat kovat”, Lillbacka sanoo.

”Laulu- ja tanssikielto on asetettu valtiovallan toimesta kesäkuun loppuun saakka, mutta sehän koskee sisätiloja. Meidän juhlat käydään lähinnä ulkona. Toivoa siis on.”

Lillbacka kertoo, ettei uskonut koronakurimuksen kestävän näin kauan ja ulottuvan näin laajalle.

”Taas on täällä meilläpäin ruokapaikatkin kiinni. Alueella oli eilen ja tänään vain yksi tartunta per päivä, mutta määräysten mukaan on mentävä.”

Tulevan Nordic Kingin osalta on ulkomaille rakennettu kontakteja. Kilpailun vetovoima on kova.

”Öystein Tjomslandin ja muiden valmentajien kanssa on käyty keskusteluja, mutta kaikki on vielä niin epävarmaa, että ulkomaan vieraisiin pitää palata tarkemmin tuonnempana. Sen verran voin paljastaa, että kisan toissavuotisen voittajan Odd Heraklesin leiristä näytettiin alustavasti vihreää valoa. Orihan siirtyy taas keväällä Ruotsiin siitokseen, ja se, miten Odd Herakles kotiutuu sinne, vaikuttaa hevosen kesän kilpakalenteriin.”