Peter Ingves alkoi voida huonosti ja otti aikalisän

Ville Toivonen

Huippuohjastaja Peter Ingves väsähti ja "vihelsi itsensä jäähylle".

Peter Ingves, 61, on asunut viime vuosikymmenet Halmstadissa kierrettyään maailmaa hevostöissään sitä ennen. Ingves on ollut Etelä-Ruotsin yksi suosituimmista lainaohjastajista. Hän on voittanut suuria eurooppalaisia kisoja, mm. Ruotsin Derbyn ja Kriteriumin sekä Suomessa mm. St Michelin ja Kymi Grand Prixin. Helmikuun puolivälin jälkeen iloisesta olemuksestaan tunnettu Peter Ingves on ollut kuitenkin sivussa ohjastustehtävistä.

"Vihelsin itseni aikalisälle", Lapväärtistä sukuloimasta ja kävelyltä tavoitettu Ingves kertoo.

"Ehkä ne kilvanajot menivät vielä jotenkin, mutta olin niin väsynyt niiden jälkeen ja oikeastaan koko ajan. Periaatteessa kunto on ihan hyvä. Olen harrastanut säännöllisesti liikuntaa: pyöräillyt, sauvakävellyt ja käynyt salilla muun muassa. Aina kun saa itsensä liikkeelle, tulee parempi fiilis. Kuitenkin alkoi välillä olla niin huonoja päiviä, että komensin itseni jäähylle. Sanoin työnantajalleni Peter Untersteinerille, että nyt on pakko pitää tauko."

"Ahdistusta lisäsi, kun en päässytkään olenkaan Norjassa hiihtokeskuksessa työskentelevän 23-vuotiaan poikani luo kylään. Tammikuun kolmen viikon Thaimaan lomakin jäi sattuneesta syystä väliin. Tajusin että näin ei voi jatkaa koko ajan arkea vaan. Onneksi on sukulaisia, läheisiä ja ystäviä. Ohjastajakollega Kaj Widell sanoi hyvin, että jos vaikka toimittajat soittavat, sano suoraan vaan, mikä vaivaa. Se on paras ratkaisu. Se oli tasan oikein, mitä sitä kiertelemään. Kaitsusta on muiden muassa ollut valtavasti tukea. Hän sanoi mm. hyvin että jos alkaa ottaa päähän, lähde kävelylle, se auttaa. Juuri näin se on ollut. Samoin hyvin monet ystävät ja tutut ovat olleet yhteydessä ja kannustaneet: samastuneet väsymykseeni. Se on lämmittänyt."

"En ole asettanut itselleni mitään aikarajaa, mikä on varmasti hyvä ratkaisu. Alan töihin sitten kun alan. Tänään on oikein hyvä päivä, mutta fiilis vaihtelee vielä. Nyt olen täällä sisareni luona Lapväärtissä ja näen sukulaisia. On hyvä välillä pysähtyä rällättämästä täyttä häkää eteenpäin kuin päätön kana. Nähdä esimerkiksi läheisiään. Kun on asunut ulkomailla, tapaamisten välit ovat jääneet pitkiksi, eikä tämä korona-aika ole auttanut asiaa."

